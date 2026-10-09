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Жена Павлика начала ремонт в квартире, купленной для 5-летнего сына

Репяхова засветила будущее жилье ее ребенка

Автор: Коваленко Наталья
Жена Павлика начала ремонт в квартире, купленной для 5-летнего сына
Жена Павлика начала ремонт в квартире, купленной для 5-летнего сына instagram.com/repyahovakate

Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова начала ремонт в столичной квартире, приобретенной для их общего сына Михаила. об осуществлении мечты обеспечить ребенка собственным жильем блогерша и концертный директор сообщала еще в феврале этого года, а теперь поделилась с подписчиками первыми кадрами изнутри.

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В своем инстаграме Екатерина опубликовала видео со строительными материалами и первыми подготовительными процессами. Екатерина подчеркнула, что, несмотря на войну, остается оптимисткой и продолжает заботиться о будущем своей семьи.

«Сейчас я за 3 секунды докажу, что я очень большой оптимист в жизни... Мы начали ремонт в квартире Михасика. Теперь будет еще и немного хроник ремонта», — поделилась Репяхова.

После завершения всех ремонтных работ Екатерина и Виктор планируют сдавать квартиру в аренду. Таким образом жилье будет приносить пассивный доход, пока Михаил не станет совершеннолетним.

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Теги:
Виктор Павлик, шоу-бизнес, Екатерина Репяхова, дети звезд, жены звезд

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