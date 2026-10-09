Назар Заднепровский раскрыл трогательную историю любви со своей женой

Актер рассказал о знакомстве с женой и как она посещала его в реанимации

Автор: Коваленко Наталья

Звезда комедийной франшизы «Безумная свадьба» Назар Заднипровский поделился подробностями знакомства и начала отношений со своей женой Ириной. Пара вместе уже почти 30 лет и воспитывает двоих детей — сына Михаила и дочь Юлию.

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В интервью блогеру Александру Преподобному супруги вспомнили, что их первая встреча состоялась в театре, когда Ирине было всего 15 лет, а Назару — 23. Юная поклонница подошла вручить актеру три гвоздики после спектакля, после чего между ними завязалась дружба, которая длилась четыре года.

«Мы много лет дружили. Потом я дождался, пока ей исполнилось 19 лет, и поцеловал ее», — рассказал Заднипровский.

Переломным моментом в отношениях пары стал тяжелый период, когда актер оказался в реанимации из-за проблем со здоровьем. Назар вспомнил, как Ирина была единственной из друзей, кто проведал его в больнице.

«Когда у меня была реанимация и госпиталь, понял, что влюбился. Грубо говоря, когда я сдыхал, она единственная ко мне пришла — с бульончиком, котлеткой, гречкой. Потом всех знакомых своих послал нафиг», — признался артист.