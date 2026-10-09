Белые пятна на ногтях: от чего они возникают и как от них избавиться
Белые пятна на ногтях: от чего они возникают и как от них избавиться, magnific.com
Белые пятна на ногтях — явление, с которым сталкивался практически каждый. В медицине это состояние называется лейконихией. Хотя в народе популярно мнение, что такие отметки возникают исключительно из-за нехватки кальция или витаминов, реальный спектр причин гораздо шире — от банальной микротравмы до особенностей работы организма.
Ниже подробно разобраны основные факторы, из-за которых ногти теряют свою равномерную прозрачность.
1. Травмы и механические повреждения
Это самая частая причина появления единичных белых точек или полосок.
- Что происходит: Матрикс ногтя (зона под кутикулой, где формируется ногтевая пластина) очень чувствителен к любому давлению и ударам. Если вы случайно прищемили палец, ударили его или сделали слишком агрессивный обрезной маникюр/педикюр, в структуре ногтя могут образоваться микроскопические пузырьки воздуха.
- Особенность: Такие пятна не исчезают сразу — они постепенно отрастают вместе с ногтевой пластиной.
2. Дефицит витаминов и микроэлементов
Хотя миф о чистом дефиците кальция преувеличен, несбалансированное питание действительно может отражаться на состоянии ногтей.
- Цинк и железо: Нехватка этих элементов часто приводит к изменениям структуры ногтей, появлению белых пятен, тусклости и ломкости.
- Витамины: Дефицит витаминов группы B, а также витаминов A, C и E может ослабить ногтевую пластину, делая её более уязвимой к внешним факторам.
3. Бытовая химия и агрессивный уход
- Частый контакт с моющими средствами, растворителями, средствами для мытья посуды и полов без перчаток разрушает защитный липидный слой ногтя и сушит его.
- Использование некачественных лаков, жидкостей для снятия лака с ацетоном, а также злоупотребление гель-лаками (особенно при неправильном или травматичном снятии) сильно истончают и повреждают ногтевую пластину, вызывая лейконихию.
4. Внутреншие факторы и здоровье
Иногда множественные или регулярно появляющиеся белые пятна служат сигналом о сбоях в организме:
- Проблемы с ЖКТ и обменом веществ: Нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике, строгие диеты или несбалансированное питание.
- Стресс и переутомление: Хроническая усталость и нервное напряжение могут сказываться на питании тканей.
- Заболевания почек или сердечно-сосудистой системы: При некоторых системных патологиях ногти могут менять цвет полностью или частично покрываться белыми полосами (например, линии Мюрнеке).
- Грибковые инфекции (онихомикоз): На начальных этапах грибок может проявляться в виде белых или желтоватых пятен на поверхности или у края ногтя, которые со временем разрастаются, а ноготь утолщается и крошится.
Как избавиться от белых пятна и предотвратить их появление?
- Определите причину: Если пятно появилось после удара, делать ничего не нужно — оно просто отрастет. Если пятна появляются постоянно и сопровождаются ломкостью ногтей или ухудшением самочувствия, стоит сдать базовые анализы крови (например, проверить уровень железа и цинка).
- Защищайте руки: Всегда надевайте перчатки при уборке дома и работе с бытовой химией.
- Увлажняйте и питайте: Регулярно используйте масла для кутикулы (с витамином E, миндальным или жожоба) и кремы для рук.
- Пересмотрите рацион: Добавьте в меню больше продуктов, богатых цинком (тыквенные семечки, орехи, морепродукты, бобовые) и полезными жирами.
- Давайте ногтям отдых: Делайте перерывы между покрытиями гель-лаком и доверяйте снятие покрытий только профессионалам, чтобы не травмировать ногтевую пластину.