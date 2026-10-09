Автор: Сайко Леся

Белые пятна на ногтях: от чего они возникают и как от них избавиться, magnific.com

Белые пятна на ногтях — явление, с которым сталкивался практически каждый. В медицине это состояние называется лейконихией. Хотя в народе популярно мнение, что такие отметки возникают исключительно из-за нехватки кальция или витаминов, реальный спектр причин гораздо шире — от банальной микротравмы до особенностей работы организма.

Ниже подробно разобраны основные факторы, из-за которых ногти теряют свою равномерную прозрачность.

1. Травмы и механические повреждения

Это самая частая причина появления единичных белых точек или полосок.

Что происходит: Матрикс ногтя (зона под кутикулой, где формируется ногтевая пластина) очень чувствителен к любому давлению и ударам. Если вы случайно прищемили палец, ударили его или сделали слишком агрессивный обрезной маникюр/педикюр, в структуре ногтя могут образоваться микроскопические пузырьки воздуха.

Матрикс ногтя (зона под кутикулой, где формируется ногтевая пластина) очень чувствителен к любому давлению и ударам. Если вы случайно прищемили палец, ударили его или сделали слишком агрессивный обрезной маникюр/педикюр, в структуре ногтя могут образоваться микроскопические пузырьки воздуха. Особенность: Такие пятна не исчезают сразу — они постепенно отрастают вместе с ногтевой пластиной.

2. Дефицит витаминов и микроэлементов

Хотя миф о чистом дефиците кальция преувеличен, несбалансированное питание действительно может отражаться на состоянии ногтей.

Цинк и железо: Нехватка этих элементов часто приводит к изменениям структуры ногтей, появлению белых пятен, тусклости и ломкости.

Нехватка этих элементов часто приводит к изменениям структуры ногтей, появлению белых пятен, тусклости и ломкости. Витамины: Дефицит витаминов группы B, а также витаминов A, C и E может ослабить ногтевую пластину, делая её более уязвимой к внешним факторам.

3. Бытовая химия и агрессивный уход

Частый контакт с моющими средствами, растворителями, средствами для мытья посуды и полов без перчаток разрушает защитный липидный слой ногтя и сушит его.

Использование некачественных лаков, жидкостей для снятия лака с ацетоном, а также злоупотребление гель-лаками (особенно при неправильном или травматичном снятии) сильно истончают и повреждают ногтевую пластину, вызывая лейконихию.

4. Внутреншие факторы и здоровье

Иногда множественные или регулярно появляющиеся белые пятна служат сигналом о сбоях в организме:

Проблемы с ЖКТ и обменом веществ: Нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике, строгие диеты или несбалансированное питание.

Нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике, строгие диеты или несбалансированное питание. Стресс и переутомление: Хроническая усталость и нервное напряжение могут сказываться на питании тканей.

Хроническая усталость и нервное напряжение могут сказываться на питании тканей. Заболевания почек или сердечно-сосудистой системы: При некоторых системных патологиях ногти могут менять цвет полностью или частично покрываться белыми полосами (например, линии Мюрнеке).

При некоторых системных патологиях ногти могут менять цвет полностью или частично покрываться белыми полосами (например, линии Мюрнеке). Грибковые инфекции (онихомикоз): На начальных этапах грибок может проявляться в виде белых или желтоватых пятен на поверхности или у края ногтя, которые со временем разрастаются, а ноготь утолщается и крошится.

Как избавиться от белых пятна и предотвратить их появление?