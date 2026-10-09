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Белые пятна на ногтях: от чего они возникают и как от них избавиться

Автор: Сайко Леся
Белые пятна на ногтях: от чего они возникают и как от них избавиться
Белые пятна на ногтях: от чего они возникают и как от них избавиться, magnific.com

Белые пятна на ногтях — явление, с которым сталкивался практически каждый. В медицине это состояние называется лейконихией. Хотя в народе популярно мнение, что такие отметки возникают исключительно из-за нехватки кальция или витаминов, реальный спектр причин гораздо шире — от банальной микротравмы до особенностей работы организма.

Ниже подробно разобраны основные факторы, из-за которых ногти теряют свою равномерную прозрачность.

1. Травмы и механические повреждения

Это самая частая причина появления единичных белых точек или полосок.

  • Что происходит: Матрикс ногтя (зона под кутикулой, где формируется ногтевая пластина) очень чувствителен к любому давлению и ударам. Если вы случайно прищемили палец, ударили его или сделали слишком агрессивный обрезной маникюр/педикюр, в структуре ногтя могут образоваться микроскопические пузырьки воздуха.
  • Особенность: Такие пятна не исчезают сразу — они постепенно отрастают вместе с ногтевой пластиной.

2. Дефицит витаминов и микроэлементов

Хотя миф о чистом дефиците кальция преувеличен, несбалансированное питание действительно может отражаться на состоянии ногтей.

  • Цинк и железо: Нехватка этих элементов часто приводит к изменениям структуры ногтей, появлению белых пятен, тусклости и ломкости.
  • Витамины: Дефицит витаминов группы B, а также витаминов A, C и E может ослабить ногтевую пластину, делая её более уязвимой к внешним факторам.

3. Бытовая химия и агрессивный уход

  • Частый контакт с моющими средствами, растворителями, средствами для мытья посуды и полов без перчаток разрушает защитный липидный слой ногтя и сушит его.
  • Использование некачественных лаков, жидкостей для снятия лака с ацетоном, а также злоупотребление гель-лаками (особенно при неправильном или травматичном снятии) сильно истончают и повреждают ногтевую пластину, вызывая лейконихию.

4. Внутреншие факторы и здоровье

Иногда множественные или регулярно появляющиеся белые пятна служат сигналом о сбоях в организме:

  • Проблемы с ЖКТ и обменом веществ: Нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике, строгие диеты или несбалансированное питание.
  • Стресс и переутомление: Хроническая усталость и нервное напряжение могут сказываться на питании тканей.
  • Заболевания почек или сердечно-сосудистой системы: При некоторых системных патологиях ногти могут менять цвет полностью или частично покрываться белыми полосами (например, линии Мюрнеке).
  • Грибковые инфекции (онихомикоз): На начальных этапах грибок может проявляться в виде белых или желтоватых пятен на поверхности или у края ногтя, которые со временем разрастаются, а ноготь утолщается и крошится.

Как избавиться от белых пятна и предотвратить их появление?

  1. Определите причину: Если пятно появилось после удара, делать ничего не нужно — оно просто отрастет. Если пятна появляются постоянно и сопровождаются ломкостью ногтей или ухудшением самочувствия, стоит сдать базовые анализы крови (например, проверить уровень железа и цинка).
  2. Защищайте руки: Всегда надевайте перчатки при уборке дома и работе с бытовой химией.
  3. Увлажняйте и питайте: Регулярно используйте масла для кутикулы (с витамином E, миндальным или жожоба) и кремы для рук.
  4. Пересмотрите рацион: Добавьте в меню больше продуктов, богатых цинком (тыквенные семечки, орехи, морепродукты, бобовые) и полезными жирами.
  5. Давайте ногтям отдых: Делайте перерывы между покрытиями гель-лаком и доверяйте снятие покрытий только профессионалам, чтобы не травмировать ногтевую пластину.
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Теги:
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