Бритни Спирс показала редкое фото со взрослыми сыновьями с отдыха в «Долливуде»

Певица отправилась в семейную поездку с Шоном и Джейденом

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная американская исполнительница Бритни Спирс поделилась со своими подписчиками кадрами семейного отдыха со своими сыновьями от брака с Кевином Федерлайном. Певица вместе с 21-летним Шоном Престоном и 20-летним Джейденом посетила тематический парк развлечений «Долливуд» в городе Пиджен-Фордж, штат Теннесси.

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В новом посте 44-летняя звезда сцены призналась, что раньше даже не подозревала о существовании этого места, основанного легендарной кантри-певицей Долли Партон. На снимке с прогулки Бритни позировала между сыновьями в полосатой блузке и джинсовой мини-юбке. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания других посетителей, звезда надела солнцезащитные очки и защитную маску.

«Вау, вау! Я понятия не имела, что это место существует — здесь невероятно круто и увлекательно… но ужасно жарко, да и юбка мне великовата… семейные прогулки!!! Долливуд — просто замечательный!!!», — эмоционально подписала публикацию Бритни Спирс.

Бритни Спирс с сыновьями instagram.com/britneyspears

Кроме того, Спирс опубликовала несколько видео, где каталась с парнями на экстремальных аттракционах.