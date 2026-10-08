Звезда «Киллхауса» и «Довбуша» Сергей Стрельников мобилизовался в ВСУ

Актер присоединился к Силам обороны Украины

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский актер Сергей Стрельников, который недавно сыграл командира спецназовцев «Совы» в военном блокбастере «Killhouse» («Киллхаус»), официально пополнил ряды Сил обороны Украины.

О принесении военной присяги 46-летняя звезда объявил на своей странице в инстаграме, опубликовав видео в военной форме. По словам Сергея, он присоединился к 9-й отдельной бригаде беспилотных систем.

Читай также: Джордж Клуни открыл новый бизнес во Франции: какую профессию осваивает актер

«Я, украинский актер Сергей Стрельников, сообщаю, что присоединился к рядам Сил обороны Украины и принес присягу на верность украинскому народу. Отныне я являюсь частью батальона беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем», — поделился актер.

Стрельников будет служить в первой в Украине «бригаде нового поколения» в составе Сил беспилотных систем. История подразделения берет начало с винницкого батальона территориальной обороны 2014 года, а в январе 2025-го на его основе создали технологическую бригаду.

Сергей добавил, что на службе не только будет осваивать новые технологические навыки, но и заниматься освещением историй побратимов.

«Буду делать то, что умею лучше всего: быстро учиться новым навыкам и использовать их на практике. А еще, буду освещать для вас судьбы тех, кто ежедневно держит небо и землю. О ком не говорят в новостях, но благодаря кому эти новости вообще выходят. Для меня честь быть среди этих людей», — подчеркнул он.