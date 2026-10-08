Джордж Клуни открыл новый бизнес во Франции: какую профессию осваивает актер

Кинозвезда основал итальянский ресторан в Провансе спустя несколько месяцев после получения гражданства Франции

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Джордж Клуни решил попробовать себя в новой сфере. 65-летняя кинозвезда основал итальянский ресторан на юге Франции. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как он и его 48-летняя жена Амаль Клуни официально получили французское гражданство.

Читай также: Миа Гот официально подала на развод с Шайей Лабафом

Как пишет Daily Mail , элитное заведение находится в провансальском поселке Котиньяк — всего в 20 километрах от поместья Domaine du Canadel, где супруги живут вместе с 9-летними детьми-двойняшками Эллой и Александром.

Открытие ресторана запланировано на весну следующего года. Для реализации проекта Клуни объединился с канадским бизнесменом Грахамом Портером, владельцем местного отеля Lou Calen. Реконструкция помещения бывшего заведения Les 3 Marches по адресу 11 Cours Gambetta уже продолжается, однако название ресторана и шеф-повар пока держатся в тайне.