«Теперь я трансформер»: Александр Педан перенес сложную операцию

Ведущий рассказал о травме

Автор: Коваленко Наталья

Украинский телеведущий и шоумен Александр Педан перенес хирургическое вмешательство после серьезного повреждения руки. О травме и своем состоянии во время реабилитации телезвезда рассказал в своем инстаграме.

Читай также: Тоня Матвиенко показала архивное фото мамы и обратилась к ней со словами благодарности

В разделе сториз Педан опубликовал рентгеновский снимок и кадры из Киевской областной больницы. Ведущий признался, что несколько недель назад получил перелом руки со смещением.

Из-за сложности травмы медикам пришлось провести операцию и установить специальную металлическую пластину для фиксации кости. По словам Педана, вмешательство прошло успешно, а послеоперационный шов почти незаметен.

«Теперь я немного трансформер. Я даже не рассказывал, но три недели назад сломал руку — перелом со смещением. Мне разрезали, сделали пластину и теперь двигаю рукой. Даже шовчика не видно. И хотя спорт нельзя, но потихоньку…», — поделился с подписчиками Александр.

Александр Педан перенес операцию instagram.com/pedanos