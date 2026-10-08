Певица почтила память Нины Матвиенко, которая умерла 3 года назад

Автор: Коваленко Наталья

Тоня Матвиенко показала архивное фото мамы и обратилась к ней со словами благодарности instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко опубликовала в инстаграме трогательный пост, посвященный памяти своей мамы, Народной артистки Украины Нины Матвиенко. В четверг, 8 октября, исполняется три года со дня смерти выдающейся деятельницы культуры.

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В своем профиле в соцсети Тоня поделилась архивным снимком покойной Нины Митрофановны, где она в вышиванке и ожерелье с дукачами позирует на сцене с мужским хором.

В подписи к кадру Тоня трогательно обратилась к маме. Певица призналась, что ей очень не хватает ее любви, поддержки и объятий. Она подчеркнула, что любовь Нины Митрофановны к Украине навсегда останется в сердцах ее слушателей.

«Покойтесь с миром. Очень не хватает Вашей любви, поддержки и объятий… Ваша любовь к Украине остается навеки с нами, и теперь звучит не только Вашим голосом, как наследие от настоящей Берегини. Вы хотели именно так — пусть живет украинская песня! Слава Украине!», — написала Тоня.