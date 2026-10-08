«Чудесная компания»: Зибров показал встречу со звездными друзьями

Певец рассекретил, кто недавно приходил к нему в гости

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский певец Павел Зибров показал, как провел вечер в компании звездных друзей и семьи. К Народному артисту пришли в гости его коллеги Ирина Билык и Виталий Козловский, а также продюсер Нонна Кондрашова. Большая компания решила сделать фото в одной из комнат загородного дома Павла на память о отлично проведенном времени.

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Слева на снимке стояла жена певца Марина в белой кофте с принтом в виде якоря и темных брюках. За ней улыбалась их дочь Диана в синем наряде. Рядом с ними стоял сам Зибров в темной рубашке в мелкий светлый горошек и серых брюках и держал на руках маленького пушистого песика. За ним позировала Кондрашова в темном наряде и Билык в ярком розовом костюме и стильных очках. Справа изображены Козловский в джинсовом костюме и белой футболке и его жена Юлия Бакуменко в темной куртке и джинсах.

«Прекрасный вечер в замечательной компании друзей», — подписал кадр Павел Николаевич, добавив эмодзи в виде красного сердца.