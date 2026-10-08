Гордон показал, как он и Могилевская выглядели в конце девяностых
Журналист запостил фото, сделанное 27 лет назад
Гордон показал, как он и Могилевская выглядели в конце девяностых instagram.com/gordondmytro
Известный украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон поделился в своем инстаграме редким кадром из девяностых. Знаменитость выложил в соцсети совместный снимок с певицей Наталией Могилевской.
Читай также: Дуглас признался, как спас брак с Зета-Джонс после временного разрываНа фотографии, сделанной в 1999 году, Гордон позировал еще с волосами в красно-черном пиджаке, а Могилевская была в полосатом наряде с мелкими кудряшками и макияже в коричневых тонах. На момент съемки артистке было всего 23 года, а Дмитрию — 31.
«1999 год, с Наталией Могилевской», — лаконично подписал журналист.
«Милахи», — написала в комментариях Наталия.
Могилевская и Гордон в молодости instagram.com/gordondmytro