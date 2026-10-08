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Гордон показал, как он и Могилевская выглядели в конце девяностых

Журналист запостил фото, сделанное 27 лет назад

Автор: Коваленко Наталья
Гордон показал, как он и Могилевская выглядели в конце девяностых
Гордон показал, как он и Могилевская выглядели в конце девяностых instagram.com/gordondmytro

Известный украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон поделился в своем инстаграме редким кадром из девяностых. Знаменитость выложил в соцсети совместный снимок с певицей Наталией Могилевской.

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На фотографии, сделанной в 1999 году, Гордон позировал еще с волосами в красно-черном пиджаке, а Могилевская была в полосатом наряде с мелкими кудряшками и макияже в коричневых тонах. На момент съемки артистке было всего 23 года, а Дмитрию — 31.

«1999 год, с Наталией Могилевской», — лаконично подписал журналист.

«Милахи», — написала в комментариях Наталия.

Могилевская и Гордон в молодости instagram.com/gordondmytro
Могилевская и Гордон в молодости instagram.com/gordondmytro

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Теги:
Наталья Могилевская, Дмитрий Гордон, шоу-бизнес, звезды в молодости

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