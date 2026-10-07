"Сердце не выдержало": Анатолий Анатолич сообщил о потере в семье

Анатолий Анатолич напомнил об опасности заражения клещами.

Анатолий Анатолич переживает тяжелую потерю – его семья простилась с собакой Чесли. Животное умерло после осложнений, вызванных укусом клеща, несмотря на лечение и профилактические мероприятия.

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О трагедии телеведущий рассказал в блоге. По его словам, в последние дни собака начала ослабевать, поэтому семья заподозрила укус клеща и обратилась к ветеринару. Обследование выявило бабезиоз – заболевание, повреждающее эритроциты.

Несмотря на назначенное лечение, состояние Чесли ухудшалось. Впоследствии у нее развилась иммунно-опосредованная гемолитическая анемия, при которой иммунная система разрушает собственные эритроциты. Ветеринары пытались спасти животное, в частности провели переливание крови, однако это не помогло.

Перед семьей встало сложное решение по дальнейшему лечению. Среди возможных вариантов были агрессивная химиотерапия, дорогостоящий препарат с невысокими шансами на успех или эвтаназия. Анатолич с супругой решили попробовать лечение препаратом, однако спасти Чесли не удалось.

"Ее сердце не выдержало", – сказал Анатолич.

Телеведущий эмоционально переживает потерю и подчеркнул, что рассказывает эту историю не ради сострадания, а чтобы предупредить других владельцев животных об опасности. Он призвал внимательно следить за состоянием домашних любимцев и не пренебрегать защитой от клещей.

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Анатолич также отметил, что даже использование специальных таблеток не гарантирует полной защиты. Поэтому он советует быть особенно внимательными во время прогулок и в случае подозрительных симптомов своевременно обращаться к ветеринару.