"Как я решилась": дочь Кузьмы Скрябина сообщила о перенесенной операции

Барбара Кузьменко, которая "выпала на несколько дней из жизни", показала свою руку с катетером.

Барбара пока не уточнила, что именно оперировала

Барбара Кузьменко, дочь покойного лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, сообщила о плановой операции. Женщина восстанавливается после хирургического вмешательства и поделилась кадрами из госпитальной палаты.

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В своих инстаграм-историях Барбара опубликовала несколько фотографий из медучреждения. На одном со снимков она показала руку с установленным катетером, отметив, что именно так проходят ее дни после операции.

По словам Кузьменко, из-за хирургического вмешательства она на несколько дней выпала из привычного ритма жизни. Причину операции женщина пока не разглашает.

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В настоящее время дочь музыканта сосредоточена на реабилитации и пока не раскрывает дополнительные подробности о своем состоянии. В то же время Барбара пообещала впоследствии рассказать больше о личной ситуации, которая предшествовала ее решению, а также объяснить, как решилась на операцию и как проходит восстановление.

instagram dr.bаrbara.kuzmenko