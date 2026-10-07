АфишаАфиша
Русский Українська

"Как я решилась": дочь Кузьмы Скрябина сообщила о перенесенной операции

Барбара Кузьменко, которая "выпала на несколько дней из жизни", показала свою руку с катетером.

Автор: Дмитрий Сыч
"Как я решилась": дочь Кузьмы Скрябина сообщила о перенесенной операции
Барбара пока не уточнила, что именно оперировала
instagram dr.bаrbara.kuzmenko

Барбара Кузьменко, дочь покойного лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, сообщила о плановой операции. Женщина восстанавливается после хирургического вмешательства и поделилась кадрами из госпитальной палаты.

Читай также: "Боюсь чихнуть": Фоззи рассказал об операции на шее и установленном импланте

В своих инстаграм-историях Барбара опубликовала несколько фотографий из медучреждения. На одном со снимков она показала руку с установленным катетером, отметив, что именно так проходят ее дни после операции.

По словам Кузьменко, из-за хирургического вмешательства она на несколько дней выпала из привычного ритма жизни. Причину операции женщина пока не разглашает.

Читай также: Украинка с огромными скулами осуществляет их длительное удаление

В настоящее время дочь музыканта сосредоточена на реабилитации и пока не раскрывает дополнительные подробности о своем состоянии. В то же время Барбара пообещала впоследствии рассказать больше о личной ситуации, которая предшествовала ее решению, а также объяснить, как решилась на операцию и как проходит восстановление.

instagram dr.bаrbara.kuzmenko

instagram dr.bаrbara.kuzmenko

Читайте нас в Google.News
Теги:
Скрябин, Кузьма Скрябин, Кузьма, дети знаменитостей, дети звезд

Статьи по теме

Осадчая обнародовала свое решение насчет выезда с детьми из Киева
Осадчая обнародовала свое решение насчет выезда с детьми из Киева
Зибров рассказал, как 29-летняя дочь восстанавливается после разрыва с женихом
Зибров рассказал, как 29-летняя дочь восстанавливается после разрыва с женихом
Меган Маркл запостила домашнее видео, где готовит джем с 5-летней дочерью
Меган Маркл запостила домашнее видео, где готовит джем с 5-летней дочерью
Старшая дочь поляковой показала квартиру в США, в которой живет с мужем
Старшая дочь поляковой показала квартиру в США, в которой живет с мужем
Трегубова "вернулась" с новым цветом волос и показалась топлес
Трегубова "вернулась" с новым цветом волос и показалась топлес
"Сердце не выдержало": Анатолий Анатолич сообщил о потере в семье
"Сердце не выдержало": Анатолий Анатолич сообщил о потере в семье

Личность дня

Скрывали 40 лет: Майкл Дуглас признался, что у него был роман с Кэтлин Тернер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK