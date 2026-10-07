Какие знаки зодиака чаще других становятся жертвами преступлений

Автор: Сайко Леся

Астрология уже не первое тысячелетие пытается найти связь между датой рождения человека и складом его характера, темпераментом и даже судьбой. Криминологи и социологи, в свою очередь, исследуют внешние факторы риска. Интересно, что на стыке этих дисциплин порой рождаются любопытные наблюдения: определенные черты характера, приписываемые конкретным знакам зодиака, могут делать их более уязвимыми перед лицом мошенников, грабителей или манипуляторов.

С точки зрения звезд и психологии, риск стать жертвой преступления чаще всего связан не с мистическим роком, а с вполне земными особенностями: излишней доверчивостью, мягкотелостью, склонностью к риску или потерей бдительности.

Рыбы:

Рыбы заслуженно занимают первое место в этом условном рейтинге. Представители этого водного знака обладают невероятно тонкой душевной организацией, развитой эмпатией и склонностью идеализировать людей.

В чем уязвимость: Рыбы искренне верят в доброту окружающих и часто пропускают тревожные звоночки («красные флаги»). Они легко поддаются чужому влиянию и чувству вины.

Рыбы искренне верят в доброту окружающих и часто пропускают тревожные звоночки («красные флаги»). Они легко поддаются чужому влиянию и чувству вины. Основные риски: Финансовое мошенничество, интернет-аферы и психологическое манипулирование. Злоумышленники часто давят на жалость, и Рыбы первыми спешат на помощь, отдавая последнее.

Весы:

Весы стремятся к гармонии и равновесию, избегая любых острых углов. Они ненавидят скандалы и готовы на многое, лишь бы сгладить напряженную ситуацию.

В чем уязвимость: Неумение сказать твердое «нет» и страх показаться грубыми играют с Весами злую шутку. В конфликтной ситуации или под давлением они могут растеряться и пойти на поводу у агрессора.

Неумение сказать твердое «нет» и страх показаться грубыми играют с Весами злую шутку. В конфликтной ситуации или под давлением они могут растеряться и пойти на поводу у агрессора. Основные риски: Бытовые конфликты, грабежи в темное время суток (из-за неуверенного поведения на улице) и вовлечение в сомнительные сделки под давлением авторитетных лиц.

Овен:

Овен — знак огненный, смелый и активный. Казалось бы, сильный характер должен защищать его, но здесь работает обратная ловушка: самоуверенность.