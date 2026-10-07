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Какие знаки зодиака чаще других становятся жертвами преступлений

Автор: Сайко Леся
Какие знаки зодиака чаще других становятся жертвами преступлений
Какие знаки зодиака чаще других становятся жертвами преступлений, magnific.com

Астрология уже не первое тысячелетие пытается найти связь между датой рождения человека и складом его характера, темпераментом и даже судьбой. Криминологи и социологи, в свою очередь, исследуют внешние факторы риска. Интересно, что на стыке этих дисциплин порой рождаются любопытные наблюдения: определенные черты характера, приписываемые конкретным знакам зодиака, могут делать их более уязвимыми перед лицом мошенников, грабителей или манипуляторов.

С точки зрения звезд и психологии, риск стать жертвой преступления чаще всего связан не с мистическим роком, а с вполне земными особенностями: излишней доверчивостью, мягкотелостью, склонностью к риску или потерей бдительности.

Рыбы

Рыбы заслуженно занимают первое место в этом условном рейтинге. Представители этого водного знака обладают невероятно тонкой душевной организацией, развитой эмпатией и склонностью идеализировать людей.

  • В чем уязвимость: Рыбы искренне верят в доброту окружающих и часто пропускают тревожные звоночки («красные флаги»). Они легко поддаются чужому влиянию и чувству вины.
  • Основные риски: Финансовое мошенничество, интернет-аферы и психологическое манипулирование. Злоумышленники часто давят на жалость, и Рыбы первыми спешат на помощь, отдавая последнее.

Весы:

Весы стремятся к гармонии и равновесию, избегая любых острых углов. Они ненавидят скандалы и готовы на многое, лишь бы сгладить напряженную ситуацию.

  • В чем уязвимость: Неумение сказать твердое «нет» и страх показаться грубыми играют с Весами злую шутку. В конфликтной ситуации или под давлением они могут растеряться и пойти на поводу у агрессора.
  • Основные риски: Бытовые конфликты, грабежи в темное время суток (из-за неуверенного поведения на улице) и вовлечение в сомнительные сделки под давлением авторитетных лиц.

Овен: 

Овен — знак огненный, смелый и активный. Казалось бы, сильный характер должен защищать его, но здесь работает обратная ловушка: самоуверенность.

  • В чем уязвимость: Овны часто действуют на эмоциях, поддаваясь первому импульсу, и пренебрегают базовыми правилами безопасности. Они любят рисковать и первыми идут на конфронтацию.
  • Основные риски: Уличные драки, грабежи из-за демонстрации ценных вещей, а также авантюрные бизнес-проекты, обещающие быстрый и легкий заработок.
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Теги:
гороскоп, астрология, астропрогноз, знаки зодиака

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