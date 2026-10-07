Певец показал фото с любимой

Автор: Коваленко Наталья

«Обещаю любить еще сильнее»: Бронюк обратился к жене в ее день рождения instagram.com/viktorbronyuk_official

Лидер украинской группы «ТІК» Виктор Бронюк 7 октября публично поздравил свою жену Татьяну с днем рождения. Музыкант посвятил любимой трогательный пост в инстаграме.

Певец опубликовал романтическое селфи, где он в костюме с бабочкой нежно обнимает жену в светлом облегающем платье. В своем обращении Бронюк поблагодарил избранницу за семью, веру и терпение.

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«Моя любимая! Сегодня твой день — и я хочу еще раз сказать тебе самое главное: я бесконечно счастлив, что именно ты рядом со мной. Спасибо тебе за твою любовь, нежность, терпение и за то тепло, которое ты ежедневно даришь нашей семье. За твою улыбку, которая способна изменить мое настроение даже в самый тяжелый день», — признался артист.

Музыкант подчеркнул, что за годы совместной жизни пара прошла немало испытаний, но он ценит каждое мгновение рядом.

«Я хочу видеть, как ты смеешься, как исполняются твои мечты, как мы путешествуем, любим, спорим по пустякам и снова влюбляемся друг в друга. Будь счастлива, моя любовь. Будь здоровой, красивой, такой же невероятной и чуточку безумной, какой я тебя люблю. С днем рождения, моя любимая! Я люблю тебя сегодня больше, чем вчера, и обещаю любить еще сильнее завтра», — резюмировал Бронюк.

Пара познакомилась в 2007 году, когда Татьяна занималась организацией мероприятий и связалась с артистом по поводу выступления группы «ТІК».

Они сыграли свадьбу 12 июля 2008 года. За 18 лет брака пара воспитала двоих детей — дочь Еву и сына Даниила.