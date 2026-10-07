Модель поддержала своего бойфренда Ромена Гавраса на премьере фильма в Афинах

Автор: Коваленко Наталья

Ратаковски в прозрачном платье впервые вышла на красную дорожку с новым любимым

Американская модель Эмили Ратаковски впервые появилась на красной дорожке вместе со своим нынешним бойфрендом, 45-летним французско-греческим режиссером Роменом Гаврасом. Пара посетила премьеру его нового фильма «Жертва» в Афинах.

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Для официального выхода 35-летняя Эмили выбрала откровенный образ. Звезда надела черное полупрозрачное платье-комбинацию с драпировкой, которое полностью демонстрировало ее фигуру и белье. Дополняли лук босоножки на высоком каблуке, маленькая сумочка из бисера от бренда The Veil и макияж в нюдовых тонах.

Ромен Гаврас, который ранее встречался с певицами Дуой Липой и Ритой Орой, презентовал в Греции свой новый кинопроект со звездным актерским составом, среди которых Венсан Кассель, Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек и Джон Малкович.

О романе Ратаковски и Гавраса стало известно в начале года, когда модель обнародовала совместные кадры в инстаграме. До этих отношений Эмили была замужем за продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом, от которого воспитывает 5-летнего сына Сильвестра. Пара окончательно развелась в 2025 году после слухов об изменах Себастьяна.