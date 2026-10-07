Зибров рассказал, как 29-летняя дочь восстанавливается после разрыва с женихом

Певец рассказал о личной жизни дочери

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский исполнитель Павел Зибров поделился подробностями жизни своей 29-летней дочери Дианы после ее расставания с бизнесменом Андреем Ищенко. Пара находилась в отношениях почти 10 лет и планировала свадьбу, однако девушка решила расторгнуть помолвку из-за категорических требований избранника, которые оказались для нее неприемлемыми (в частности, сменить фамилию).

В интервью изданию Blik.ua певец отметил, что не вмешивается в личные дела дочери, ведь она уже взрослая и самостоятельно сделала выводы из этого опыта.

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По словам Павла, сейчас Диана полностью отдыхает от прошлого опыта, ведет активный образ жизни и наслаждается общением с друзьями.

«Она уже взрослая, сама все это прошла. Это если бы ей было 15–17 лет, еще можно было бы где-то вмешиваться. А так ей уже 29, жизненный опыт есть. Она это все пережила, перемолола, сделала выводы… Она сейчас счастлива от того, что не одинока. У нее много друзей, подруг. Она ходит на театральные представления, премьеры, концерты, выставки. У нее очень активная жизнь», — рассказал певец.

Павел Зибров с дочерью facebook.com/pavlozibrov57

Особое внимание артист обратил на нового любимца дочери — пуделя по кличке Нана, который сейчас дарит ей больше всего положительных эмоций.

«Плюс у нее есть милая собачка — Нана, пудель. Они там целуются, обнимаются. Она ее очень любит. У них сейчас такая любовь с собачкой», — пошутил Зибров.

В феврале 2027 года Диане Зибровой исполнится 30 лет. Впрочем, по словам отца, о масштабных празднованиях она пока не думает.

«Не знаю, что там будет. Пока ничего такого нет. Она сейчас отдыхает от того, что у нее было», — подытожил Павел Зибров.