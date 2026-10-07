Меган Маркл запостила домашнее видео, где готовит джем с 5-летней дочерью

Жена принца Гарри впервые дала послушать голос Лилибет

Автор: Коваленко Наталья

Герцогиня Сассекская Меган Маркл порадовала подписчиков редким семейным видео. На своей странице в инстаграме жена принца Гарри опубликовала трогательный домашний ролик по случаю запуска рождественской коллекции своего лайфстайл-бренда As ever.

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В подборку вошел кадр, где Меган готовит фирменный фруктовый джем вместе с 5-летней дочерью Лилибет. Пока Маркл помешивала смесь в кастрюле на плите, девочка работала в своей миске рядом. Поклонники впервые смогли услышать голос маленькой принцессы и частично увидеть ее лицо.

«Что ты думаешь, Лили?», — спросила Меган у дочери.

«Я думаю, это красиво», — нежно ответила 5-летняя Лилибет.

В подписи к видео 45-летняя Меган вспомнила, что ее предпринимательский путь начался примерно в возрасте ее дочери.

«Когда мне было около восьми лет, я основала свой первый бизнес по изготовлению резинок для волос ручной работы — шила их на швейной машинке моей бабушки Singer и продавала по $1 за штуку. Я продавала печенье скаутов, держала киоски с лимонадом, работала в магазине замороженного йогурта и имела множество других работ. Мой предпринимательский дух был со мной всегда», — поделилась герцогиня.

В архивное видео также вошли кадры из детства Меган, где она позировала вместе с матерью Дорией Рагланд, а также рабочие моменты создания продукции. В кадрах появляется и сам принц Гарри, который поддерживает жену во время распаковки новой линии товаров.