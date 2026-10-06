АфишаАфиша
Русский Українська

Назар Заднепровский с женой признались, сколько тратят на жизнь в Киеве

Пара раскрыла месячный бюджет

Автор: Коваленко Наталья
Назар Заднепровский с женой признались, сколько тратят на жизнь в Киеве
Назар Заднепровский с женой признались, сколько тратят на жизнь в Киеве instagram.com/crazywedding_official

Известный украинский актер Назар Заднепровский вместе с женой Ириной откровенно рассказали о финансовой стороне своей жизни в столице. В разговоре с блогером Александром Преподобным звездная пара рассекретила, сколько средств им необходимо в месяц для комфортного проживания в Киеве.

Читай также: Евровидение-2027: Чехия официально отказалась от участия и трансляции

По словам звезды трилогии «Бешеная свадьба» и сериала «Домик на счастье», в их семье царит четкое распределение заработка.

«У нас классически: все, что я зарабатываю — наше, все, что она зарабатывает — ее», — поделился Заднепровский.

Ирина подтвердила слова мужа и отметила, что именно она полностью распоряжается общим семейным бюджетом. Поскольку супруги воспитывают двоих детей, базовые расходы семьи являются достаточно существенными.

«Минимум 50 000 гривен нам в месяц необходимо», — призналась жена актера.

Напомним, что Назар и Ирина воспитывают 17-летнего сына Михаила и 10-летнюю дочь Юлию.

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, Назар Заднепровский

Статьи по теме

Евровидение-2027: Чехия официально отказалась от участия и трансляции
Евровидение-2027: Чехия официально отказалась от участия и трансляции
«Худенькая как Дюймовочка»: Парфильева рассказала о встрече с Евой Лонгорией
«Худенькая как Дюймовочка»: Парфильева рассказала о встрече с Евой Лонгорией
Редкие фото: Соловий показала, как отдыхает с родителями на пляже
Редкие фото: Соловий показала, как отдыхает с родителями на пляже
Огневич ответила на жесткий хейт из-за откровенных образов
Огневич ответила на жесткий хейт из-за откровенных образов
Камалия раскрыла тайну своего похудения и ответила на слухи об уколах
Камалия раскрыла тайну своего похудения и ответила на слухи об уколах
Боржемская впервые рассекретила болезнь, из-за которой исчезла из соцсетей
Боржемская впервые рассекретила болезнь, из-за которой исчезла из соцсетей

Личность дня

Скрывали 40 лет: Майкл Дуглас признался, что у него был роман с Кэтлин Тернер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK