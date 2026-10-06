Пара раскрыла месячный бюджет

Автор: Коваленко Наталья

Назар Заднепровский с женой признались, сколько тратят на жизнь в Киеве instagram.com/crazywedding_official

Известный украинский актер Назар Заднепровский вместе с женой Ириной откровенно рассказали о финансовой стороне своей жизни в столице. В разговоре с блогером Александром Преподобным звездная пара рассекретила, сколько средств им необходимо в месяц для комфортного проживания в Киеве.

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По словам звезды трилогии «Бешеная свадьба» и сериала «Домик на счастье», в их семье царит четкое распределение заработка.

«У нас классически: все, что я зарабатываю — наше, все, что она зарабатывает — ее», — поделился Заднепровский.

Ирина подтвердила слова мужа и отметила, что именно она полностью распоряжается общим семейным бюджетом. Поскольку супруги воспитывают двоих детей, базовые расходы семьи являются достаточно существенными.

«Минимум 50 000 гривен нам в месяц необходимо», — призналась жена актера.

Напомним, что Назар и Ирина воспитывают 17-летнего сына Михаила и 10-летнюю дочь Юлию.