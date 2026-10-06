Блогерша встретилась с кинозвездой на показе Le Défilé L'Oréal Paris во Франции

Автор: Коваленко Наталья

«Худенькая как Дюймовочка»: Парфильева рассказала о встрече с Евой Лонгорией instagram.com/tanyaparfileva

Украинская инфлюенсер, блогерша и соосновательница бренда Cher'17 Татьяна Парфильева осуществила свою давнюю мечту на ежегодном грандиозном шоу Le Défilé L'Oréal Paris в Париже. Во время мероприятия украинка взяла короткое интервью у голливудской актрисы Евы Лонгории, а также вручила ей подарок.

В разговоре Парфильева призналась, что невероятно волновалась перед встречей, однако звезда «Отчаянных домохозяек» сразу создала дружескую атмосферу.

Читай также: Редкие фото: Соловий показала, как отдыхает с родителями на пляже

«Это было невероятно. Ева сразу пригласила меня сесть возле нее, сделала мне комплимент. Это было очень мило с ее стороны. Она невероятно красивая, такая миниатюрная, такая худенькая, такая талия у нее маленькая — как Дюймовочка. Очень приятная энергетика», — поделилась впечатлениями Парфильева в инстаграме.

Когда блогерша откровенно призналась в своем волнении, Лонгория пошутила, что «не кусает людей, которые ей нравятся».

Во время интервью Парфильева напомнила Лонгории о ее прошлогоднем выходе на подиум L'Oréal Paris в платье от украинского бренда Balykina. Актриса подтвердила, что отлично помнит этот образ, и добавила, что поддержка украинской моды для нее является осознанной позицией.

По словам Евы, после начала полномасштабного вторжения России она специально выбрала наряд от украинских дизайнеров для появления на красной дорожке Каннского кинофестиваля, чтобы привлечь внимание мира и выразить солидарность с Украиной.

Также Таня подарила актрисе вещи собственного бренда Cher'17. После завершения разговора помощница Лонгории забрала подарки с собой.

«Я точно не знала, какой размер носит Ева, поэтому выбирала на свой вкус», — рассказала блогер.

Отметим, что кроме Парфильевой, на событии в Париже Украину представляли блогер Даша Квиткова и основательница бренда the COAT Катя Сильченко, которая вышла на подиум как официальный амбассадор L'Oréal Paris рядом с мировыми знаменитостями.

Таня Парфильева рассказала о встрече с Евой Лонгорией instagram.com/tanyaparfileva

Таня Парфильева рассказала о встрече с Евой Лонгорией instagram.com/tanyaparfileva