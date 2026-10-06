Как выглядят мама и папа известной артистки

Автор: Коваленко Наталья

Редкие фото: Соловий показала, как отдыхает с родителями на пляже instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий показала, как проводит последние теплые осенние дни в кругу самых близких. На своей странице в инстаграме 33-летняя исполнительница выложила серию кадров отдыха на природе, а также поделилась редкими фото со своими родителями.

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Артистка призналась, что во время войны спасает ментальное здоровье отдыхом у озера. Также она собирала последний урожай малины и любовалась мамиными георгинами.

«Купалась в осеннем озере

лавандовый чай согрел

аист не улетел

собрала последнюю малину,

отцвели мамины георгины», — поэтично подписала пост певица.

Особое внимание подписчиков привлекли снимки с мамой звезды — Александрой Степановной. Вместе с дочерью она позировала в купальнике на пляже и среди ярких тыкв.

Кроме того, в разделе сториз Соловий опубликовала редкий совместный снимок обоих родителей на природе, лаконично подписав его: «мама&папа». Отца Соловий зовут Иван Владимирович.

Христина Соловий показала отдых с родителями instagram.com/soloviyka

Христина Соловий показала отдых с родителями instagram.com/soloviyka

Христина Соловий показала отдых с родителями instagram.com/soloviyka

Христина Соловий показала отдых с родителями instagram.com/soloviyka

Христина Соловий показала отдых с родителями instagram.com/soloviyka

Христина Соловий показала отдых с родителями instagram.com/soloviyka

Христина Соловий показала отдых с родителями instagram.com/soloviyka

Христина Соловий показала отдых с родителями instagram.com/soloviyka

Христина Соловий показала отдых с родителями instagram.com/soloviyka

Христина Соловий показала отдых с родителями instagram.com/soloviyka