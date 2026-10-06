Редкие фото: Соловий показала, как отдыхает с родителями на пляже
Как выглядят мама и папа известной артистки
Украинская певица Кристина Соловий показала, как проводит последние теплые осенние дни в кругу самых близких. На своей странице в инстаграме 33-летняя исполнительница выложила серию кадров отдыха на природе, а также поделилась редкими фото со своими родителями.
Читай также: Огневич ответила на жесткий хейт из-за откровенных образовАртистка призналась, что во время войны спасает ментальное здоровье отдыхом у озера. Также она собирала последний урожай малины и любовалась мамиными георгинами.
«Купалась в осеннем озере
лавандовый чай согрел
аист не улетел
собрала последнюю малину,
отцвели мамины георгины», — поэтично подписала пост певица.
Особое внимание подписчиков привлекли снимки с мамой звезды — Александрой Степановной. Вместе с дочерью она позировала в купальнике на пляже и среди ярких тыкв.
Кроме того, в разделе сториз Соловий опубликовала редкий совместный снимок обоих родителей на природе, лаконично подписав его: «мама&папа». Отца Соловий зовут Иван Владимирович.