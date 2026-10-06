Огневич ответила на жесткий хейт из-за откровенных образов

Певица отреагировала на оскорбительные прозвища в соцсети

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская певица Злата Огневич нарвалась на критику в социальных сетях. Поводом для новой волны хейта стал анонс ее будущего концерта во Дворце спорта. Исполнительница опубликовала видео в откровенном комбидрессе с прозрачными вставками и высоких ботфортах.

Читай также: Боржемская впервые рассекретила болезнь, из-за которой исчезла из соцсетей

В то время как часть подписчиков сравнивала ее с Бейонсе или Дженнифер Лопес, другие пользователи обвинили звезду в «вульгарности» и несоответствии статусу Заслуженной артистки.

Огневич отреагировала на оскорбительные комментарии в новом посте в Threads. Звезда сцены перечислила самые популярные прозвища, которые получает от незнакомцев, и заявила, что за более чем 15 лет музыкальной карьеры научилась не обращать внимания на хейт.

«Проститутка, стриптизерка, выскочка, бездарность…etc. Это лишь малая часть "эпитетов", которыми меня награждают незнакомые женщины и мужчины в комментариях. Понимаю, что хейт — часть публичности, я уже отрастила броню за все годы», — написала Огневич.

Злата также обратилась к молодым артистам, которые только начинают свой путь в шоу-бизнесе, призвав их не позволять другим людям разрушать их самооценку.

«А тем артистам, которые начинают — только пожелаю выдержки и уверенности. Уверенность не купишь ни за какие деньги мира. Ее можно только обрести, пройдя сквозь собственный огонь. И, главное, будьте добры к себе, пусть в мире вы будете последним человеком, который бросит в себя камень», — подчеркнула исполнительница.