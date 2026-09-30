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«Опасно, но очень романтично»: Цымбалюк поделился новыми кадрами со Светлицкой

Как пар проводит время между воздушными тревогами

Автор: Коваленко Наталья
«Опасно, но очень романтично»: Цымбалюк поделился новыми кадрами со Светлицкой
«Опасно, но очень романтично»: Цымбалюк поделился новыми кадрами со Светлицкой instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился в инстаграме серией романтических кадров со своей избранницей и коллегой Еленой Светлицкой. В публикации пара показала свои будни во время воздушных тревог в столице.

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Тарас запостил игривое зеркальное селфи в ванной комнате, где держит Светлицкую на плечах, и кадры с шопинга и примерки возлюбленной вечернего платья с леопардовым принтом и корсетной шнуровкой. Также актер показал их поездку на эскалаторе и видео из автомобиля.

«В Киеве небезопасно, но очень романтично! Берегите друг друга», — подписал Цымбалюк, добавив эмодзи в виде сердец.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Теги:
шоу-бизнес, Тарас Цымбалюк, Елена Светлицкая

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