Как пар проводит время между воздушными тревогами

Автор: Коваленко Наталья

«Опасно, но очень романтично»: Цымбалюк поделился новыми кадрами со Светлицкой instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился в инстаграме серией романтических кадров со своей избранницей и коллегой Еленой Светлицкой. В публикации пара показала свои будни во время воздушных тревог в столице.

Читай также: Злата Огневич заинтриговала возможным возвращением на Евровидение-2027

Тарас запостил игривое зеркальное селфи в ванной комнате, где держит Светлицкую на плечах, и кадры с шопинга и примерки возлюбленной вечернего платья с леопардовым принтом и корсетной шнуровкой. Также актер показал их поездку на эскалаторе и видео из автомобиля.

«В Киеве небезопасно, но очень романтично! Берегите друг друга», — подписал Цымбалюк, добавив эмодзи в виде сердец.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая instagram.com/taras.tsymbaliuk