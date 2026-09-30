Украинская дизайнер показала закулисные фото с модного показа в Париже

Автор: Коваленко Наталья

Катя Сильченко удивила кадрами, где известная голливудская актриса сидела у нее на руках instagram.com/katyasilchenko

Украинский дизайнер и основательница бренда The Coat Катя Сильченко приняла участие в ежегодном показе Le Défilé L’Oréal Paris 2026, который состоялся вечером 28 сентября на площади Жоффр возле Эйфелевой башни в рамках Парижской недели моды. Дизайнер прошлась по подиуму сразу после голливудской актрисы Евы Лонгории и разделила сцену с легендарными звездами.

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Для грандиозного выхода Катя Сильченко выбрала эффектное красное мини-платье с длинным шлейфом от собственного бренда. В конце дефиле украинка приложила руку к сердцу и послала воздушный поцелуй зрителям, посвятив этот жест родной стране.

Позже Сильченко опубликовала в инстаграме закулисные фото и видео, где голливудская актриса Кристен Белл сидела у нее на руках. На других кадрах дизайнер позировала рядом с актрисой Джейн Фондой, моделью Карой Делевинь и актрисой Евой Лонгорией.

Также в показе принимали участие Хайди Клум, Виола Дэвис, Энди Макдауэлл, Айшвария Рай и другие амбассадоры L’Oréal. Изюминкой вечера стало выступление Селин Дион.