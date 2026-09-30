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Витвицкая показала первые кадры выписки из роддома

46-летняя ведущая впервые стала мамой 26 сентября

Автор: Коваленко Наталья
Витвицкая показала первые кадры выписки из роддома
Витвицкая показала первые кадры выписки из роддома instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая выписалась из роддома со своим первенцем. 46-летнюю звезду телеканала 1+1 вместе с новорожденным сыном Устимом встречал ее муж, военнослужащий Алексей Ситайло в компании близких людей.

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Первыми кадрами с радостного события Соломия поделилась в своем инстаграме в разделе сториз.

На обнародованных видео Витвицкая позирует рядом с мужем, который держит сыночка на руках, и дает первое интервью в статусе мамы.

«Нас сегодня уже выписали. Счастливы втроем», — коротко подписала одну из публикаций тележурналистка.

Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska

Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska

Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska

Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska

Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska

Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska

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Теги:
шоу-бизнес, роды, беременность звезд, дети звезд, Соломия Витвицкая

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