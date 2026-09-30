Витвицкая показала первые кадры выписки из роддома
46-летняя ведущая впервые стала мамой 26 сентября
Витвицкая показала первые кадры выписки из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая выписалась из роддома со своим первенцем. 46-летнюю звезду телеканала 1+1 вместе с новорожденным сыном Устимом встречал ее муж, военнослужащий Алексей Ситайло в компании близких людей.
Читай также: Жена Андрея Шевченко трогательно поздравила его с 50-летиемПервыми кадрами с радостного события Соломия поделилась в своем инстаграме в разделе сториз.
На обнародованных видео Витвицкая позирует рядом с мужем, который держит сыночка на руках, и дает первое интервью в статусе мамы.
«Нас сегодня уже выписали. Счастливы втроем», — коротко подписала одну из публикаций тележурналистка.
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska
Соломию Витвицкую выписали из роддома instagram.com/solomiyavitvitska