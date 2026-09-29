«Думала, что прилет»: звезда «Обратного направления» Олеся Надеева попала в страшное ДТП
Актриса рассказала об аварии в маршрутке после съемок
Украинская актриса Олеся Надеева попала в жуткую аварию в столице. Инцидент произошел вечером 27 сентября на Гостомельском шоссе, когда исполнительница роли Дарины в сериале «Обратное направление» возвращалась домой на маршрутке после съемок.
Читай также: Блогерша Диана Глостер объявила о первой беременностиПо словам Надеевой, на дороге столкнулись три автомобиля и мотоциклист. Водитель маршрутки, в которой находилась актриса, пытался резко затормозить, но избежать столкновения не удалось. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, есть и другие пострадавшие.
«Сегодня благодарю Бога, своего ангела-хранителя, потому что маршрутка, на которой я ехала, была прямо перед машиной, которая разбита вдребезги. Невероятно страшное ДТП, есть погибшие. Мы в маршрутке все закричали от резкой остановки. Честно, я думала, что это прилет. Потому что был такой громкий звук, яркий красный свет и дым, просто какой-то кошмар», — вспомнила Олеся в инстаграм-сториз.
Актриса призналась, что в тот день уже была истощена и перепугана, ведь утром с трудом добралась на съемочную площадку из-за очередной массированной атаки вражеских дронов на Киев.
«Ехала домой после съемки, на которую тоже едва дошла из-за шахедных атак, постоянно сбивали, очень громко, вся тряслась от страха. Хотела поскорее добраться домой и почувствовать покой, а ощутила полный ужас. Берегите себя», — написала Надеева.
Сама актриса физически не пострадала, однако испытала сильный шок.