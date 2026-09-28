Ребрик очаровала осенней фотосессией с тремя дочерьми в одинаковых нарядах

Многодетная знаменитость поделилась снимками, которые сделал ее муж

Автор: Коваленко Наталья

Украинская телеведущая, актриса и многодетная мама Лилия Ребрик поделилась в своем инстаграме серией теплых кадров из новой семейной фотосессии. На свежих снимках звезда позировала во дворе загородного дома вместе с тремя дочерьми — Дианой, Полиной и Адель.

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Семья была запечатлена на фоне деревьев с пожелтевшими листьями. Все четверо одеты в белые вязаные костюмы от бренда 25 Union. На фото можно увидеть, как самая младшая Адель радуется найденному в траве грибочку, пытается залезть на березу, а также вместе с мамой хвастается яблочным пирогом. Средняя дочь Лилии Полина на нескольких кадрах демонстрировала свои навыки по художественной гимнастике.

«Последнее воскресенье сентября. Или как мы пытаемся не сойти с ума в этом ужасе», — подписала Ребрик, добавив, что автором снимков стал ее муж — хореограф Андрей Дикий.

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала осеннюю фотосессию с дочерьми instagram.com/liliia.rebrik