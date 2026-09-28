Именинник поделился праздничными кадрами

Автор: Коваленко Наталья

Остапчук показал, как встретил 42-летие в Доминикане с сыном и беременной женой instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук 27 сентября отметил день рождения. Именинник встретил 42-летие в Доминиканской Республике, куда отправился на отдых вместе с сыном Тимофеем и беременной женой Екатериной.

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В своем инстаграме шоумен опубликовал трогательные кадры с вафельным тортом со свечами на фоне пальм, а также снимки воздушных шаров и бассейна на территории арендованной виллы. Еще на одном из видео Остапчук развлекал сына мыльными пузырями.

«42! Не градусов, лет!», — с юмором подписал Владимир.