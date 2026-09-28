Автор: Сайко Леся

Как часто нужно чистить зубы: окончательный вердикт стоматологов

Вопрос кажется простым, однако даже во взрослом возрасте многие совершают базовые ошибки: чистят зубы всего раз в день, делают это сразу после завтрака или забывают о межзубных промежутках.

Что по этому поводу говорят современные стоматологи и международные ассоциации? Разбираемся подробно.

Сколько раз в день нужно чистить зубы?

Стандартная и неизменная рекомендация стоматологов во всем мире — щеткой и пастой нужно чистить зубы дважды в день.

Утром: после завтрака (или до него, но после обязательно стоит прополоскать рот, чтобы удалить остатки пищи). Утренняя чистка убирает налет, который образовался за ночь, и освежает дыхание.

после завтрака (или до него, но после обязательно стоит прополоскать рот, чтобы удалить остатки пищи). Утренняя чистка убирает налет, который образовался за ночь, и освежает дыхание. Вечером: это самая важная чистка за весь день. Ночью слюна выделяется в гораздо меньшем количестве, а она является естественной защитой от бактерий. Если лечь спать с нечищенными зубами, бактерии будут активно разрушать эмаль всю ночь.

Важно: Чистить зубы чаще 3 раз в день обычно не рекомендуется. Слишком частая чистка или слишком жесткая щетка могут травмировать десны и стереть эмаль.

Сколько времени должна длиться процедура?

Минимальное время, необходимое для качественного удаления мягкого налета со всех поверхностей зуба — 2 минуты (по 30 секунд на каждую четверть челюсти: верхнюю правую, верхнюю левую, нижнюю правую, нижнюю левую).

Многие чистят зубы всего 40–50 секунд, даже не замечая этого. Использование песочных часов или таймера на электрической щетке помогает контролировать это время.

Почему щетки и пасты недостаточно? (Правило межзубных промежутков)

Обычная зубная щетка очищает только три поверхности зуба из пяти. Две другие — боковые — остаются недоступными для щетинок, и именно там чаще всего начинается скрытый кариес.

Чтобы ухаживать за ротовой полостью полноценно, стоматологи советуют ежедневно использовать дополнительные средства:

Зубную нить (флос) или флоссеры — для узких промежутков.

или — для узких промежутков. Межзубные ершики — подбираются по размеру вместе с вашим стоматологом.

— подбираются по размеру вместе с вашим стоматологом. Иригатор — отлично вымывает остатки пищи и массирует десны с помощью струи воды под давлением.

Главные ошибки, которые совершают ежедневно

Движения щеткой «вперед-назад» горизонтально. Это загоняет налет под десны и травмирует их. Правильные движения — выметающие («от десны к краю зуба») или круговые (если вы пользуетесь электрической щеткой). Чистка сразу после кислых продуктов или напитков (цитрусовые, фреши, кофе, вино). Кислота временно размягчает эмаль. Если взяться за щетку сразу, ее можно повредить. Лучше сначала прополоскать рот обычной водой, а чистить зубы через 30 минут. Редкая смена зубной щетки. Изношенные щетинки не очищают зубы, а лишь накапливают бактерии. Менять обычную щетку или насадку на электрическую следует каждые 2–3 месяца (или сразу после перенесенных инфекционных заболеваний).

Регулярный уход два раза в день в сочетании с использованием флосса или иригатора и профилактическим осмотром у стоматолога раз в полгода — это самая простая и надежная инвестиция в вашу здоровую и красивую улыбку.