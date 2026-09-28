Как часто нужно чистить зубы: окончательный вердикт стоматологов
Вопрос кажется простым, однако даже во взрослом возрасте многие совершают базовые ошибки: чистят зубы всего раз в день, делают это сразу после завтрака или забывают о межзубных промежутках.
Что по этому поводу говорят современные стоматологи и международные ассоциации? Разбираемся подробно.
Сколько раз в день нужно чистить зубы?
Стандартная и неизменная рекомендация стоматологов во всем мире — щеткой и пастой нужно чистить зубы дважды в день.
- Утром: после завтрака (или до него, но после обязательно стоит прополоскать рот, чтобы удалить остатки пищи). Утренняя чистка убирает налет, который образовался за ночь, и освежает дыхание.
- Вечером: это самая важная чистка за весь день. Ночью слюна выделяется в гораздо меньшем количестве, а она является естественной защитой от бактерий. Если лечь спать с нечищенными зубами, бактерии будут активно разрушать эмаль всю ночь.
Важно: Чистить зубы чаще 3 раз в день обычно не рекомендуется. Слишком частая чистка или слишком жесткая щетка могут травмировать десны и стереть эмаль.
Сколько времени должна длиться процедура?
Минимальное время, необходимое для качественного удаления мягкого налета со всех поверхностей зуба — 2 минуты (по 30 секунд на каждую четверть челюсти: верхнюю правую, верхнюю левую, нижнюю правую, нижнюю левую).
- Многие чистят зубы всего 40–50 секунд, даже не замечая этого. Использование песочных часов или таймера на электрической щетке помогает контролировать это время.
Почему щетки и пасты недостаточно? (Правило межзубных промежутков)
Обычная зубная щетка очищает только три поверхности зуба из пяти. Две другие — боковые — остаются недоступными для щетинок, и именно там чаще всего начинается скрытый кариес.
Чтобы ухаживать за ротовой полостью полноценно, стоматологи советуют ежедневно использовать дополнительные средства:
- Зубную нить (флос) или флоссеры — для узких промежутков.
- Межзубные ершики — подбираются по размеру вместе с вашим стоматологом.
- Иригатор — отлично вымывает остатки пищи и массирует десны с помощью струи воды под давлением.
Главные ошибки, которые совершают ежедневно
- Движения щеткой «вперед-назад» горизонтально. Это загоняет налет под десны и травмирует их. Правильные движения — выметающие («от десны к краю зуба») или круговые (если вы пользуетесь электрической щеткой).
- Чистка сразу после кислых продуктов или напитков (цитрусовые, фреши, кофе, вино). Кислота временно размягчает эмаль. Если взяться за щетку сразу, ее можно повредить. Лучше сначала прополоскать рот обычной водой, а чистить зубы через 30 минут.
- Редкая смена зубной щетки. Изношенные щетинки не очищают зубы, а лишь накапливают бактерии. Менять обычную щетку или насадку на электрическую следует каждые 2–3 месяца (или сразу после перенесенных инфекционных заболеваний).
Регулярный уход два раза в день в сочетании с использованием флосса или иригатора и профилактическим осмотром у стоматолога раз в полгода — это самая простая и надежная инвестиция в вашу здоровую и красивую улыбку.