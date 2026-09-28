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Участница «Холостяка-14» Татьяна Довгань объявила о беременности

Фармацевт объявила о будущем пополнении спустя полтора месяца после новости о свадьбе

Автор: Коваленко Наталья
Участница «Холостяка-14» Татьяна Довгань объявила о беременности
Участница «Холостяка-14» Татьяна Довгань объявила о беременности instagram.com/tanya_dvgn

Участница 14-го сезона романтического шоу «Холостяк-14» с Тарасом Цимбалюком, фармацевт Татьяна Довгань готовится к рождению первенца. Только в августе девушка сообщила о своем замужестве, а уже через полтора месяца поделилась радостной новостью о пополнении в семье.

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Супруги еще во время празднования свадьбы организовали гендер-пати, однако только сейчас опубликовали кадры. Пара открыла большую коробку, из которой вылетели голубые воздушные шары. Это означает, что у Татьяны и ее мужа родится мальчик.

«Странное это ощущение, ты знаешь, что просто радуешься, что теперь вас трое, но волнуешься так, будто выигрываешь миллион долларов. Было много предсказаний, народных примет и личных ощущений. Не знаю как это работает, но в нашем случае никто не ошибся», — написала Довгань.

Отметим, что Довгань скрывает имя и профессию своего избранника, однако известно, что у мужчины фамилия Мартыненко.

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес, беременность звезд

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