46-летняя Соломия Витвицкая впервые стала мамой и показала фото с сыном

Ведущая рассекретила рост и вес малыша

Автор: Коваленко Наталья

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала мамой. 46-летняя знаменитость родила первенца в одном из частных роддомов Киева.

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Рядом с Соломией во время родов был ее муж — военнослужащий Алексей Ситайло. Звезда канала «1+1» поделилась в инстаграме первым снимком с малышом и рассекретила пол и дату рождения.

«26.09.26! Мы тебя очень ждали, сыночек», — подписала трогательный кадр Соломия.

Соломия Витвицкая родила первенца instagram.com/solomiyavitvitska

Впоследствии Витвицкая в разделе сториз рассекретила, что мальчик родился в 14:45 с весом 4 020 г и ростом 58 см. Имя первенца пара пока держит в секрете

Соломия Витвицкая родила первенца instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, что о беременности Соломия сообщила в апреле, а в декретный отпуск ушла в начале августа, продолжая работать в эфирах до последних месяцев. С мужем Алексеем Ситайло ведущая узаконила отношения в начале июня.