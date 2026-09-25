Александр перекрасился в блондина

Автор: Коваленко Наталья

Жена Усика поздравила боксера с 17-летием брака и показала его новый имидж instagram.com/usyk_kate1505

Украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина празднуют 17-ю годовщину официального брака. По случаю важной даты Екатерина опубликовала в инстаграме серию романтичных кадров с отдыха в Испании.

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Супруги устроили фотосессию в отеле или на арендованной вилле на фоне пальм. На снимках влюбленные обнимаются и целуются.

Помимо романтической атмосферы, внимание подписчиков привлекла кардинальная смена имиджа Александра Усика. Спортсмен изменил цвет волос, сделав мелирование в блонд с более темными корнями.

«17 лет вместе. И все так же выбираем друг друга. Люблю», — трогательно подписала фото Екатерина.

Пара познакомилась еще в школьные годы в Симферополе, где они учились в параллельных классах. 25 сентября 2009 года Александр и Екатерина официально поженились в Крыму. Супруги воспитывают четверых детей: дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила.

Александр и Екатерина Усики отпраздновали 17-летие брака instagram.com/usyk_kate1505

Александр и Екатерина Усики отпраздновали 17-летие брака instagram.com/usyk_kate1505

Александр и Екатерина Усики отпраздновали 17-летие брака instagram.com/usyk_kate1505