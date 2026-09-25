Жена Усика поздравила боксера с 17-летием брака и показала его новый имидж
Александр перекрасился в блондина
Украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина празднуют 17-ю годовщину официального брака. По случаю важной даты Екатерина опубликовала в инстаграме серию романтичных кадров с отдыха в Испании.
Читай также: Дочь Мозговой отметила 3-летие отношений со своей невестойСупруги устроили фотосессию в отеле или на арендованной вилле на фоне пальм. На снимках влюбленные обнимаются и целуются.
Помимо романтической атмосферы, внимание подписчиков привлекла кардинальная смена имиджа Александра Усика. Спортсмен изменил цвет волос, сделав мелирование в блонд с более темными корнями.
«17 лет вместе. И все так же выбираем друг друга. Люблю», — трогательно подписала фото Екатерина.
Пара познакомилась еще в школьные годы в Симферополе, где они учились в параллельных классах. 25 сентября 2009 года Александр и Екатерина официально поженились в Крыму. Супруги воспитывают четверых детей: дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила.