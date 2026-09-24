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Марго Робби взяла фамилию мужа спустя 10 лет после свадьбы

Кинозвезда в браке с кинопродюсером Томом Акерли

Автор: Коваленко Наталья
Марго Робби взяла фамилию мужа спустя 10 лет после свадьбы
Марго Робби взяла фамилию мужа спустя 10 лет после свадьбы
Getty Images

Всемирно известная австралийская актриса и продюсер Марго Робби спустя почти десять лет после заключения брака отказалась от девичьей фамилии и взяла фамилию своего мужа, британского кинопродюсера Тома Акерли.

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Об этом свидетельствуют официальные документы британской Регистрационной палаты, где звезда отныне фигурирует как Марго Элиз Акерли.

Как отмечает издание Daily Mail, нововведение касается деловой сферы и бизнес-документов. Пара совместно владеет и руководит продюсерской компанией LuckyChap Entertainment, которую они основали в 2014 году.

Под этим брендом супруги выпустили ряд кассовых фильмов, в частности «Барби», «Тоня против всех», «Девушка, подающая надежды» и «Солтберн».

Несмотря на смену фамилии в официальных реестрах и корпоративных бумагах, на красных дорожках и в кинотитрах актриса останется Робби.

Марго и Том познакомились в 2013 году на съемочной площадке фильма «Французская сюита», где Робби исполняла одну из ролей, а Акерли работал ассистентом режиссера.

В декабре 2016 года пара сыграла тайную свадьбу в Байрон-Бее, Австралия. 17 октября 2024 года у супругов родился сын.

Марго Робби и Том Акерли
Марго Робби и Том Акерли
Getty Images

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Теги:
Марго Робби, шоу-бизнес

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