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Мозговая запостила редкое фото с юности, сделанное в Крыму

В комментариях ее сравнили с Брук Шилдс

Автор: Коваленко Наталья
Мозговая запостила редкое фото с юности, сделанное в Крыму
Мозговая запостила редкое фото с юности, сделанное в Крыму instagram.com/olenamozgova1

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая поделилась с подписчиками в фейсбуке и инстаграме архивной фотографией, на которой предстала совсем юной. Снимок был сделан в Крыму, неподалеку от Ялты, когда Мозговой было 14–15 лет.

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В подписи звезда призналась, что очень любит пересматривать семейные альбомы. Поводом для очередного погружения в прошлое стала подготовка к концерту памяти ее отца, выдающегося композитора и певца Николая Мозгового.

«Люблю погрузиться в архивы. Здесь мне где-то 14 или 15 лет. Точно в Крыму, неподалеку от моей любимой Ялты. P.S. в следующем концерте памяти Папы, который мы с командой уже начали готовить, будет много интересных архивных видео, аудио, фото», — поделилась Елена.

В комментариях пользователи сети отметили естественную красоту Мозговой на фото без фильтров и фотошопа. Один из подписчиков отметил, что Елена в подростковом возрасте очень похожа на голливудскую звезду Брук Шилдс в начале ее карьеры.

«Вы — красивая и необъятная!», «Красавица!», «Тебе говорили, что ты похожа на Брук Шилдс из "Голубой лагуны"?», «Мавка...», «Какая милая девочка!», «А какой взгляд....», «Настоящая, красивая, точно фото сделано на пленку, никакого ии. Наслаждение для глаз», «Аленка, ты неотразима», — пишут под фото.

Елена Мозговая в юности instagram.com/olenamozgova1
Елена Мозговая в юности instagram.com/olenamozgova1

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Теги:
шоу-бизнес, Алена Мозговая, звезды в молодости

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