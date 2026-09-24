Мила Сивацкая впервые рассказала о сложных родах за границей

Актриса сообщила о рождении первенца на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Мила Сивацкая откровенно поделилась подробностями своих родов за границей. На прошлой неделе 27-летняя звезда сериалов «Казаки: абсолютно лживая история», «Хороший парень» и «Кружево судьбы» объявила о рождении доченьки Зои.

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На своей странице в инстаграме Сивацкая вышла на связь с подписчиками и призналась, что появление первенца на свет далось ей чрезвычайно тяжело. По словам новоиспеченной мамочки, роды длились почти двое суток. На протяжении всего процесса рядом с ней находился ее муж Сергей, которому она посвятила отдельные слова благодарности за поддержку в самые тяжелые моменты.

«Самые тяжелые и в то же время самые прекрасные 42 часа моей жизни. До сих пор не могу поверить, что ты наконец-то с нами. Спасибо мужу за то, что был рядом на протяжении всего этого времени! И огромное спасибо всем за поздравления!», — трогательно написала Мила.

Свой пост актриса дополнила архивными кадрами из роддома.

Напомним, что Сивацкая с осени 2024 года проживает в Барселоне, Испания.

Мила Сивацкая показала фото из роддома instagram.com/mila_sivatskaya

Мила Сивацкая показала фото из роддома instagram.com/mila_sivatskaya

Мила Сивацкая показала фото из роддома instagram.com/mila_sivatskaya

Мила Сивацкая показала фото из роддома instagram.com/mila_sivatskaya

Мила Сивацкая показала фото из роддома instagram.com/mila_sivatskaya

Мила Сивацкая показала фото из роддома instagram.com/mila_sivatskaya