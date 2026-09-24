Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн эмоционально отреагировала на приговор Гарви Вайнштейну

Продюсера приговорили к 15 годам тюрьмы за сексуальные преступления

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса и активистка Роуз Макгоуэн, одна из первых публично разоблачившая сексуальные преступления голливудского продюсера Харви Вайнштейна, прокомментировала вынесение ему нового судебного приговора.

В среду, 23 сентября, суд Нью-Йорка приговорил 74-летнего Вайнштейна к 15 годам заключения за преступные сексуальные действия первой степени в отношении бывшей ассистентки «Проекта Подиум» Мириам Хейли.

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Это решение стало финалом длительного судебного процесса. В 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам, однако в 2024 году апелляционный суд отменил приговор из-за процессуальных нарушений и направил дело на повторное рассмотрение. В 2025–2026 годах на новом судебном процессе его снова признали виновным в нападении на Хейли. Прокуроры просили 20 лет лишения свободы.

В общей сложности Вайнштейн уже отбыл около 6 лет по этому делу. Кроме того, его ожидает повторный выбор меры пресечения по приговору в Калифорнии, где его также признали виновным в изнасиловании.

Харви Вайнштейн на заседании 23 сентября Getty Images

53-летняя звезда сериала «Зачарованные» почти три десятилетия боролась с последствиями домогательств и запугиваний со стороны Вайнштейна. В 1997 году Роуз подверглась нападению с его стороны, а позже судилась из-за дискредитации ее имени. Узнав о новом приговоре своему обидчику, Макгоуэн опубликовала эмоциональное видеообращение в инстаграме.

«Все кончено. Я не могу адекватно объяснить, на что это похоже, каково это ощущается. Это слишком странно, сюрреалистично, огромный вдох-выдох и мощное "да, черт возьми". Хватит. Годы, украденные у многих из нас. Для меня это почти три десятилетия жизни в условиях преследований, сталкинга и террора. Я могу говорить только о своем опыте, но знаю, что другие пережили то же самое. Масштаб этого заставлял меня накапливать гнев и использовать его как топливо, чтобы изменить саму систему мышления. Спасибо женщинам Нью-Йорка. Вы сделали это», — сказала актриса в своем обращении.

В подписи под видео Макгоуэн добавила, что для этого момента «не хватит никаких хэштегов в мире».

Защита Вайнштейна, в свою очередь, уже заявила о намерении снова обжаловать приговор в апелляционном суде.