Тоби Магуайр официально разводится с женой спустя 6 лет после подачи заявления

Звезда «Человека-паука» расстался с Дженнифер Мейер еще 10 лет назад

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Тоби Магуайр уже совсем скоро официально получит статус холостого мужчины. Как сообщает TMZ со ссылкой на новые судебные документы, 51-летняя звезда трилогии «Человек-паук» и его бывшая избранница, ювелирный дизайнер Дженнифер Мейер достигли соглашения об аннулировании их брака, и теперь ждут только окончательную подпись судьи.

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История развода пары растянулась почти на десятилетие: в ноябре 2016 года супруги объявили о завершении отношений после 9 лет брака. В октябре 2020 года Дженнифер официально подала заявление о разводе.

Только в 2025-2026 годах бывшие влюбленные пришли к согласию относительно процесса расторжения брака: сначала юридически восстановить статус холостых людей, а имущественные и финансовые вопросы решать параллельно с помощью частного медиатора.

У Тоби и Дженнифер есть двоих общих детей. Дочь Руби (18 лет) уже достигла совершеннолетия, что значительно упростило процесс. Что касается 16-летнего сына Отиса, то актер ранее обратился в суд с просьбой о совместной юридической и физической опеке. Финансовые выплаты (алименты и содержание) будут согласованы на основе брачного договора, который они подписали перед свадьбой.