Скандальная Анна Алхим вернулась в Украину и поселилась с сыном в селе

Где теперь будет жить блогерша

Автор: Коваленко Наталья

Анна Алхим вместе с сыном вернулась в Украину после года пребывания за границей. Блогерша родом из Днепра жила в Дубае и странах Европы, а после возвращения на родину поселилась в селе Гатное под Киевом.

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В комментарии для BLIK.ua скандальная звезда заявила, что жизнь за границей не оправдала ее ожиданий, поэтому она решила вернуться, не дожидаясь окончания войны. Сын Алхим перешел из частной школы в обычный государственный лицей в Гатном и, по словам Анны, очень доволен.

«Живем в Гатном, в Киеве. Учебный год начался очень классно, потому что мы перешли из частной школы в государственный лицей. Моему сыну очень нравится, много в классе детей – 32 ребенка. И он в кайфе, и я счастлива. Потому что он начал учиться. Творческий ребенок, но в то же время любит математику. Я не знаю, в кого это у него», — рассказала блогер.

Алхим добавила, что, несмотря на регулярные воздушные тревоги и взрывы, дома чувствует себя спокойнее и комфортнее, чем за границей. Рядом с их новым домом нет укрытия, поэтому во время воздушных тревог Анна просто ложится рядом с сыном, обнимает его и пытается заснуть.

«Как маме, если честно, мне не нравится жить там на долгий срок. Ни в Дубае, ни в Европе. Какое-то короткое время — хорошо. Но честно вам скажу: когда тревоги, даже когда взрывы, мне дома спокойнее. У меня нет укрытия, я обнимаю малого, засыпаю. Мне дома комфортнее, я чувствую себя в безопасности», — поделилась Алхим.

Блогерша заверила, что теперь значительно спокойнее реагирует на критику в сети, ведь большинство скандальных ситуаций она уже переживала лично.

Напомним, Алхим неоднократно попадала в громкие скандалы из-за публичного отказа переходить на украинский язык и публикации контента с российскими песнями во время полномасштабной войны.