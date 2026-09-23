Скандальная Анна Алхим вернулась в Украину и поселилась с сыном в селе
Где теперь будет жить блогерша
Анна Алхим вместе с сыном вернулась в Украину после года пребывания за границей. Блогерша родом из Днепра жила в Дубае и странах Европы, а после возвращения на родину поселилась в селе Гатное под Киевом.
Читай также: Новая девушка Дантеса снялась топлес и засветила кольцо на безымянном пальцеВ комментарии для BLIK.ua скандальная звезда заявила, что жизнь за границей не оправдала ее ожиданий, поэтому она решила вернуться, не дожидаясь окончания войны. Сын Алхим перешел из частной школы в обычный государственный лицей в Гатном и, по словам Анны, очень доволен.
«Живем в Гатном, в Киеве. Учебный год начался очень классно, потому что мы перешли из частной школы в государственный лицей. Моему сыну очень нравится, много в классе детей – 32 ребенка. И он в кайфе, и я счастлива. Потому что он начал учиться. Творческий ребенок, но в то же время любит математику. Я не знаю, в кого это у него», — рассказала блогер.
Алхим добавила, что, несмотря на регулярные воздушные тревоги и взрывы, дома чувствует себя спокойнее и комфортнее, чем за границей. Рядом с их новым домом нет укрытия, поэтому во время воздушных тревог Анна просто ложится рядом с сыном, обнимает его и пытается заснуть.
«Как маме, если честно, мне не нравится жить там на долгий срок. Ни в Дубае, ни в Европе. Какое-то короткое время — хорошо. Но честно вам скажу: когда тревоги, даже когда взрывы, мне дома спокойнее. У меня нет укрытия, я обнимаю малого, засыпаю. Мне дома комфортнее, я чувствую себя в безопасности», — поделилась Алхим.
Блогерша заверила, что теперь значительно спокойнее реагирует на критику в сети, ведь большинство скандальных ситуаций она уже переживала лично.
Напомним, Алхим неоднократно попадала в громкие скандалы из-за публичного отказа переходить на украинский язык и публикации контента с российскими песнями во время полномасштабной войны.