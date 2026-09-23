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Новая девушка Дантеса снялась топлес и засветила кольцо на безымянном пальце

Анастасия Неправда спровоцировала слухи о помолвке

Автор: Коваленко Наталья
Новая девушка Дантеса снялась топлес и засветила кольцо на безымянном пальце
Новая девушка Дантеса снялась топлес и засветила кольцо на безымянном пальце instagram.com/anastasia_nepravda

Новая избранница украинского певца Владимира Дантеса Анастасия Неправда опубликовала фото, которое пользователи сети восприняли как намек на тайную помолвку.

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На своей странице в инстаграме в разделе сториз блогерша и дизайнер разместила один из кадров из новой фотосессии. На черно-белом снимке Анастасия позировала топлес, прикрывая грудь рукой. В центре внимания подписчиков оказалось кольцо, украшающее правый безымянный палец девушки.

Об отношениях Дантеса и Неправды стало известно летом. Несмотря на предыдущие заявления Владимира о желании скрывать личную жизнь после развода, влюбленные в последнее время все чаще делятся в соцсетях совместными моментами.

Анастасия Неправда instagram.com/anastasia_nepravda
Анастасия Неправда instagram.com/anastasia_nepravda

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Теги:
Владимир Дантес, шоу-бизнес, личная жизнь звезд

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