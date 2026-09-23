Вместе уже 2 года: актеры Анастасия Иванюк и Дмитрий Соловьев раскрыли свой роман

Пара впервые рассказала о своих отношениях

Автор: Коваленко Наталья

Известные украинские актеры Анастасия Иванюк и Дмитрий Соловьев более двух лет скрывали свои романтические отношения от публики. Пара официально подтвердила роман и рассказала о совместной жизни в комментарии для сайта Нового канала.

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Несмотря на плотные графики — работу в театре, съемки в сериалах и преподавательскую деятельность Дмитрия в университете — влюбленные всегда находят время друг для друга. По словам Соловьева, любимыми местами для совместных поездок являются Карпаты и побережье моря.

«Когда есть время на отдых, стараемся не экономить на нем. Хотя потом появляется минус на "банке", но ни о чем не жалеем! Потом вкладываем силы, чтобы зарабатывать дальше», — с улыбкой делится Дмитрий.

Актер также признался, что язык любви Анастасии — это подарки, поэтому он старается радовать ее при малейшей возможности, а особенно на ее день рождения, Рождество и День Независимости.

Поскольку оба являются профессиональными актерами, им часто приходится играть влюбленных с другими партнерами в кадре или на сцене. Пара решила просто не смотреть интимные сцены с участием друг друга.

Дмитрий подчеркнул, что они с Анастасией заранее проговаривают концепцию съемок и не переносят экранные чувства в реальную жизнь.

«Как-то мы решили и договорились специально не показывать их друг другу. Зачем нам оно надо? Конечно, мы проговариваем, что именно это будет, но не ревнуем. К тому же когда работаем на сцене или в кадре, то мы же не чувствуем тех чувств, что наши герои. На то мы и актеры, чтобы уметь талантливо играть и проживать это только в моменте, а не воплощать кусочками в дальнейшую реальную жизнь», — подытожил Соловьев.