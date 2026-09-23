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Кевина Костнера заподозрили в отношениях с младшей на 32 года блогершей

Что известно о новом романе кинозвезды

Автор: Коваленко Наталья
Кевина Костнера заподозрили в отношениях с младшей на 32 года блогершей
Кевина Костнера заподозрили в отношениях с младшей на 32 года блогершей Getty Images, instagram.com/thebubblyblonde

Голливудский актер Кевин Костнер после громкого развода с Кристин Баумгартнер нашел новую возлюбленную. Как стало известно изданию Page Six, 71-летняя звезда сериала «Йеллоустоун» и фильма «Телохранитель» уже около года тайно встречается с 39-летней инфлюенсером и блогером из Аризоны Маккенной Уэсли, известной в сети под ником The Bubbly Blonde.

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По данным источников, пара познакомилась осенью 2025 года в Скоттсдейле (Аризона) во время благотворительного турнира по виффлболу и специального показа культового фильма Костнера «Поле его мечты».

Инсайдеры отмечают, что Кевина и Маккенну сблизила общая страсть к гольфу. Блогер уже неоднократно была гостьей в частных владениях актера — на ранчо площадью 160 акров в Аспене (Колорадо), а также в прибрежном поместье в Карпинтерии (Калифорния). В августе 2026 года пару заметили во время совместного обеда в Санта-Барбаре.

Официальный представитель Уэсли заявил, что девушка «воздерживается от комментариев относительно своих отношений с мистером Костнером», тогда как представители Кевина проигнорировали запросы журналистов.

Помимо Маккенны Уэсли, в последнее время Костнеру также приписывали романтические отношения с лайфстайл-коучем Дженнифер Милберн и светской львицей Келли Нунан Горес.

Напомним, что актер был дважды женат — на Синди Силве и Кристин Баумгартнер, а среди его известных бывших избранниц — супермодель Эль Макферсон и певица Джуэл.

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Теги:
Кевин Костнер, шоу-бизнес, романы звезд

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