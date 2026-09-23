Звезда «Баффи – истребительницы вампиров» Геллар поразила редкими фото сына и дочери

Актриса показала детей от Фредди Принца-младшего

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Сара Мишель Геллар впервые за долгое время показала в соцсетях подросших детей от брака с актером Фредди Принцем-младшим. Исключение из строгих правил семейной приватности 49-летняя звезда культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» сделала в честь дней рождения дочери и сына.

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Сначала Сара Мишель сообщила фанам, что 19 сентября Шарлотта отметила 17-летие. Актриса назвала девушку своей «лучшей подругой» и запостила селфи с ней.

«Даже не верится, что тебе уже 17. Ты была тем ребенком, благодаря которому я стала мамой, а теперь ты — человек, который раскрывает во мне лучшие черты (не говоря уже о том, что ты — моя самая страстная болельщица). Спасибо... за то, что ты — это ты», — добавила знаменитость.

На следующий день звездная мама уже поздравляла с днем рождения Рокки Джеймса, которому исполнилось 14 лет. Геллар опубликовала кадр, на котором обнимает сына, уже почти догнавшего ее по росту, а также показала его за рулем гоночного карта с надписью R. Prinze.

«Через три года и один день Рокки появился в нашей жизни. Я должна была знать по вашему быстрому рождению, с волнением, которое вы принесете. Вы не представляете, насколько мне повезло наблюдать, как ты гонишься за своей мечтой. Ты вдохновляешь не только меня, но и всех вокруг вас. С Днем Рождения», — трогательно написала Сара.

Стоит отметить, что в этом же месяце Геллар и Принц-младший отметили еще одну важную дату — 24-летие их супружеской жизни.