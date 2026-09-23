«Говорю только шестой день»: Валевская рассказала о реабилитации после сложной операции

Певица взяла паузу в карьере из-за проблем со здоровьем

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Наталья Валевская перенесла сложную операцию на голосовых связках и была вынуждена поставить карьеру на паузу. Из-за хирургического вмешательства артистке пришлось перенести запланированные концерты и временно воздержаться от выступлений.

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Причиной операции стала болезнь, о которой исполнительница рассказала для рубрики «ЖВЛ представляет» утреннего шоу «Сніданок з 1+1». По словам исполнительницы хита «Палала», у нее произошло кровоизлияние после концерта, где она выступала с вирусной инфекцией.

«Сегодня я говорю только шестой день. Я ограничена еще в разговорах. Это возможно всего час в день. То есть еще нельзя после операции говорить много. Нужно беречь свой голос. Я заболела очень сильным вирусом и поехала все равно выступать. Тогда произошло кровоизлияние и отслоение края голосовой связки, которое никакими лекарствами, никакими заливками невозможно устранить. Поэтому мы с врачом посовещались, и она сказала, что хочешь не хочешь, но тебе придется запланировать операцию», — поделилась Наталья.

Несмотря на ограничения в разговорах, артистка уже постепенно возвращается к вокальным занятиям. Недавно певице пришлось еще раз убедиться, насколько важно беречь голосовые связки: после одного из концертов на дороге возник конфликт с водителем, который вел себя агрессивно. Наталья эмоционально отреагировала и повысила голос, после чего почувствовала ухудшение состояния, поэтому теперь старается избегать подобных стрессовых ситуаций.

Вынужденный перерыв певица решила посвятить путешествиям — она путешествует по Европе, встречается с друзьями, занимается йогой и параллельно готовит новый музыкальный материал. Судя по инстаграму звезды, сейчас она находится во Франции. Полноценно вернуться на сцену Валевская планирует уже с ноября.