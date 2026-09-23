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Появились новые подробности внезапной смерти сына Синди Кроуфорд

Что произошло с 27-летним Пресли Гербером в реабилитационном центре

Автор: Коваленко Наталья
Появились новые подробности внезапной смерти сына Синди Кроуфорд
Появились новые подробности внезапной смерти сына Синди Кроуфорд
Getty Images

СМИ обнародовали новые подробности гибели сына известной американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, переживающего страшную утрату. В воскресенье, 20 сентября, модель Пресли Гербер скоропостижно скончался в возрасте 27 лет.

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Издание Page Six раскрыло данные вызова экстренной службы 911. Согласно аудиозаписи, медики и полиция реагировали на сообщение об остановке сердца и подозрении на передозировку.

Вызов поступил с территории реабилитационного центра в Санта-Монике (штат Калифорния), куда манекенщик добровольно обратился за помощью за несколько дней до смерти. Пресли проживал в доме строгого контроля трезвости. Парамедики констатировали смерть в 9:45 по местному времени.

Департамент медицинского эксперта округа Лос-Анджелес подтвердил изданию People, что тело Пресли было передано семье 22 сентября и перевезено в морг.

Официальная причина смерти в настоящее время отложена до получения результатов токсикологической экспертизы, что может занять несколько месяцев. Департамент полиции Санта-Моники расследует случай как вероятную передозировку.

Пресли Гербер годами откровенно рассказывал в социальных сетях о своих проблемах с ментальным здоровьем и борьбе с зависимостью от психоделических препаратов. Недавно он основал инициативу Mental Health Mondays, чтобы помогать людям с подобными проблемами. Источники из окружения отмечают, что парень очень стремился выздороветь.

Пресли Гербер, Кайя Гербер, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Пресли Гербер, Кайя Гербер, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Getty Images

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Теги:
Синди Кроуфорд, смерть звезд, дети звезд

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