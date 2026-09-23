Появились новые подробности внезапной смерти сына Синди Кроуфорд

Что произошло с 27-летним Пресли Гербером в реабилитационном центре

Автор: Коваленко Наталья

СМИ обнародовали новые подробности гибели сына известной американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, переживающего страшную утрату. В воскресенье, 20 сентября, модель Пресли Гербер скоропостижно скончался в возрасте 27 лет.

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Издание Page Six раскрыло данные вызова экстренной службы 911. Согласно аудиозаписи, медики и полиция реагировали на сообщение об остановке сердца и подозрении на передозировку.

Вызов поступил с территории реабилитационного центра в Санта-Монике (штат Калифорния), куда манекенщик добровольно обратился за помощью за несколько дней до смерти. Пресли проживал в доме строгого контроля трезвости. Парамедики констатировали смерть в 9:45 по местному времени.

Департамент медицинского эксперта округа Лос-Анджелес подтвердил изданию People, что тело Пресли было передано семье 22 сентября и перевезено в морг.

Официальная причина смерти в настоящее время отложена до получения результатов токсикологической экспертизы, что может занять несколько месяцев. Департамент полиции Санта-Моники расследует случай как вероятную передозировку.

Пресли Гербер годами откровенно рассказывал в социальных сетях о своих проблемах с ментальным здоровьем и борьбе с зависимостью от психоделических препаратов. Недавно он основал инициативу Mental Health Mondays, чтобы помогать людям с подобными проблемами. Источники из окружения отмечают, что парень очень стремился выздороветь.