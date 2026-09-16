Как проветривание спальни влияет на качество сна и утреннюю бодрость

Автор: Сайко Леся

Регулярный свежий воздух в спальне напрямую влияет на качество сна, самочувствие и даже продуктивность в течение дня. Во время сна человек активно выделяет углекислый газ и влагу, а в закрытом помещении накапливаются пыль и аллергены.

Ключевые причины проветривать спальню ежедневно

Улучшение качества сна: Снижение концентрации CO₂ помогает быстрее заснуть и предотвращает поверхностный, беспокойный сон.

Снижение концентрации CO₂ помогает быстрее заснуть и предотвращает поверхностный, беспокойный сон. Профилактика головных болей: Избыток углекислого газа и нехватка кислорода — частая причина утренней разбитости и тяжести в голове.

Избыток углекислого газа и нехватка кислорода — частая причина утренней разбитости и тяжести в голове. Контроль влажности: Проветривание выводит избыточную влагу, создаваемую дыханием, предотвращая появление сырости и плесени.

Проветривание выводит избыточную влагу, создаваемую дыханием, предотвращая появление сырости и плесени. Борьба с аллергенами: Поток воздуха снижает концентрацию пыли, бытовой химии и жизнедеятельности пылевых клещей.

Поток воздуха снижает концентрацию пыли, бытовой химии и жизнедеятельности пылевых клещей. Регуляция температуры: Прохладная температура (оптимально 18–20°C) сигнализирует организму о выработке мелатонина — гормона сна.

Как правильно проветривать