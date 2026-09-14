Стирка после покупки: 6 вещей, которые нельзя использовать сразу из магазина

Что обязательно нужно выстирать перед использованием

Автор: Мельник Анна

Купили новое постельное белье или стильный свитер и хочется сразу их применить? Эксперты советуют не спешить. На тканях и посуде остаются химические вещества после производства, пыль со складов и микробы от случайных прикосновений. Все, что касается кожи или еды, требует предварительного очищения. Об этом пишет City Magazine.

Постельное белье

Простыни, наволочки и пододеяльники контактируют с кожей всю ночь. На них сохраняются заводская пропитка, следы транспортировки и мелкая пыль. Стирка не только сделает ткань безопасной, но и разгладит заломы.

Банные полотенца

В магазине они выглядят идеально пушистыми, но на волокнах остаются остатки красок и бактерии. Чтобы вытираться действительно чистой тканью после душа, отправьте обновку в стиральную машину сразу после покупки.

Кухонная посуда

Тарелки, чашки, доски и контейнеры собирают на полках магазинов пыль и отпечатки пальцев. Промойте их в горячей воде с моющим средством, чтобы химикаты и грязь не попали в еду.

Новая и б/у одежда

Независимо от того, купили вы вещь в бутике или секонд-хенде, на ней присутствуют химические фиксаторы цвета и бактерии от предыдущих примерок. Стирка защитит кожу от аллергии и предотвратит окрашивание других вещей.

Кухонный текстиль

Прихватки, салфетки и полотенца постоянно соприкасаются с руками, посудой и продуктами. Если их не постирать заранее, производственная пыль и микробы легко попадут на обеденный стол.

Детские игрушки и аксессуары

Малыши познают мир, пробуя все на вкус. Мягкие игрушки, пледы, прорезыватели, бутылочки и соски необходимо тщательно вымыть в теплой воде с гипоаллергенным детским мылом перед тем, как отдать ребенку.