Каменских заявила, что ее "тело не воспринимает" украинский язык

Настя Каменских и Потап дали интервью российской журналистке.

Настя Каменских рассказала, почему после полномасштабного вторжения она сначала перешла на украинский, а примерно через пол года вернулась к русскому. Этим исполнительница поделилась в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, которое дала вместе с Потапом.

Читай также: Приходько рассказала о своих сложностях с украинским языком

Каменских отметила, что хорошо владеет украинским, ведь училась в украинской школе. После 2022 года она решила полностью перейти на украинский и около шести месяцев общалась на нем. Певица также положительно отзывалась о звучании украинского языка, называя его красивым и особенно привлекательным в выражениях интимного характера.

По словам Анастасии, именно в этот период у нее возникли проблемы со здоровьем. Во время тура у артистки обнаружили кисту, из-за которой она потеряла голос. Публичной деятельнице пришлось перенести концерты и обратиться за психологической помощью.

Певица утверждает, что психолог посоветовал ей снова перейти на русский, объяснив это реакцией организма. Каменских связала ситуацию с психосоматикой и отметила, что верит во влияние психологического состояния на физическое здоровье.

"Мне мой психолог говорит: "Возвращайся к русскому языку. Твое тело не воспринимает это"", – пересказала совет специалиста певица.

Отдельно артистка высказалась о языковом вопросе в Украине. По ее мнению, тему языка довели до абсурда и используют как политический инструмент. В то же время Каменских признала, что Украина должна говорить по-украински, но настояла на собственном праве самостоятельно выбирать язык общения и творчества.

Певица добавила, что ее взгляды могут меняться, поскольку она живет собственной жизнью, идет по разным обстоятельствам и делает новые выводы.

Исполнительница также заявила, что, прежде всего, считает себя патриоткой своей семьи. Она призналась, что ей сложно однозначно сформулировать собственное понимание родины, а больше всего в патриотизме ей не нравятся манипуляции и контроль. По ее убеждению, языковой вопрос также может использоваться как способ воздействия на людей.

Читай также: Потап и Настя попросили "прощения", чем возмутили публику

В конце августа Каменских уже публично говорила о своем отношении к патриотизму. Тогда она объяснила, почему продолжает использовать русский язык. Перед этим в сети критиковали ее совместное с Потапом видео, в котором они шутили о свободе говорить по-русски.