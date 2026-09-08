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Пономарев рассекретил, чем занимается его кума Мария Яремчук после исчезновения со сцены

Співак розповів про життя доньки легендарного Назарія Яремчука

Автор: Коваленко Наталья
Пономарев рассекретил, чем занимается его кума Мария Яремчук после исчезновения со сцены
Пономарев рассекретил, чем занимается его кума Мария Яремчук после исчезновения со сцены facebook.com/mariyayaremchukofficial

Известный украинский исполнитель Александр Пономарев в комментарии проекту «Наодинці з Гламуром» поделился подробностями жизни своей кумы и коллеги, певицы Марии Яремчук. Артистка в 2018 году объявила о завершении вокальной карьеры, однако в 2023 году возвращалась на сцену, чтобы выступить в интервал-акте Евровидения и выпустить несколько треков.

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По словам Пономарева, из-за плотного гастрольного графика он видится с Яремчук нечасто. В последний раз они встречались около полугода назад, а следующая встреча запланирована через месяц.

Артист заверил зрителей, что Мария продолжает активно заниматься творчеством и пишет тексты песен, от которых он в восторге.

«Я очень хотел бы, чтобы она вернулась. Она очень талантливая. Я читал ее тексты. Некоторые тексты мне по глубине даже напоминают Лину Костенко. Те, которые она мне показывала сейчас. Я не говорю о песнях, от которых она отказалась, потому что это для нее было слишком легко, как она считала», — поделился певец.

Сейчас певица посвящает время семье и продюсированию. В 2024 году она родила ребенка, крестным отцом которого стал Александр Пономарев. В этом же году Мария выпустила документальный фильм о своем легендарном отце — «Яремчук: Несравненный мир красоты». С тех пор она окончательно отказалась от публичности.

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Теги:
Александр Пономарев, шоу-бизнес, Мария Яремчук

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