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Кристину Горняк заметили с Алексеем Комаровским на фоне слухов об ее участии в «Холостяке»

Режиссер запостил романтические кадры с бывшей женой Владимира Остапчука

Автор: Коваленко Наталья
Кристину Горняк заметили с Алексеем Комаровским на фоне слухов об ее участии в «Холостяке»
Кристину Горняк заметили с Алексеем Комаровским на фоне слухов об ее участии в «Холостяке» instagram.com/aleks_komarovskyi, instagram.com/kristygor

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк, впервые появилась на публике после нескольких месяцев отсутствия в соцсетях. На фоне слухов о ее участии в 15-м сезоне шоу «Холостяк», где главным героем стал баскетболист Вячеслав Кравцов, Горняк вышла в свет в компании другого известного мужчины.

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Женщину заметили в Киеве на показе бренда Andreas Moskin в рамках Недели моды в Украине вместе с кинорежиссером Алексеем Комаровским. Они сидели рядом в первом ряду.

Кристина Горняк и Алексей Комаровский youtube.com/@luxfm
Кристина Горняк и Алексей Комаровский youtube.com/@luxfm

Затем режиссер спровоцировал слухи о романе с Горняк, опубликовав в инстаграме видео, на котором женская рука с маникюром и украшениями, как у Кристины, касается его лица.

«Случайная встреча. Романтический вайб», — загадочно подписал публикацию Алексей.

Пользователи сети начали активно расспрашивать Комаровского о его таинственной спутнице, однако Алексей оставил комментарии без прямых ответов.

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Теги:
шоу-бизнес, Комаровский, Кристина Горняк

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