Кристину Горняк заметили с Алексеем Комаровским на фоне слухов об ее участии в «Холостяке»
Режиссер запостил романтические кадры с бывшей женой Владимира Остапчука
Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк, впервые появилась на публике после нескольких месяцев отсутствия в соцсетях. На фоне слухов о ее участии в 15-м сезоне шоу «Холостяк», где главным героем стал баскетболист Вячеслав Кравцов, Горняк вышла в свет в компании другого известного мужчины.
Читай также: Сын Пономарева впервые засветил любимую и рассказал об учебе во ЛьвовеЖенщину заметили в Киеве на показе бренда Andreas Moskin в рамках Недели моды в Украине вместе с кинорежиссером Алексеем Комаровским. Они сидели рядом в первом ряду.
Затем режиссер спровоцировал слухи о романе с Горняк, опубликовав в инстаграме видео, на котором женская рука с маникюром и украшениями, как у Кристины, касается его лица.
«Случайная встреча. Романтический вайб», — загадочно подписал публикацию Алексей.
Пользователи сети начали активно расспрашивать Комаровского о его таинственной спутнице, однако Алексей оставил комментарии без прямых ответов.