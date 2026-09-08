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Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор тайно вышла замуж во Франции

Первые подробности о церемонии

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор тайно вышла замуж во Франции
Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор тайно вышла замуж во Франции
Getty Images

Британская актриса Фиби Дайневор, ставшая известной благодаря роли Дафны в сериале «Бриджертоны», официально вышла замуж. Избранником 31-летней звезды стал 30-летний американский кинопродюсер и актер Кэмерон Фуллер.

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Свадебная церемония состоялась в субботу, 5 сентября, на территории роскошного поместья XVIII века Le Mas des Poiriers в Провансе, Франция.

По данным издания The Sun, Фиби планировала свадьбу в течение нескольких месяцев вместе со своей матерью, актрисой Салли Дайневор. Локацию в Провансе влюбленные выбрали еще в прошлом году во время совместного путешествия.

Молодожены обменялись клятвами в кругу самых близких родственников и друзей, после чего состоялись торжественный ужин и танцевальная вечеринка.

Среди гостей мероприятия были замечены близкий друг жениха Сэм Лернер, а также актеры Коул Спроус, Кирнан Шипка и Логан Лерман.

Фиби и Кэмерон познакомились в январе 2023 года на кинофестивале «Сандэнс» в клубе Tao. Впервые на публике они появились вместе в апреле 2023 года.

В мае 2024 года Дайневор на красной дорожке Met Gala подтвердила слухи о помолвке.

Кэмерон Фуллер — сын известного голливудского продюсера Бреда Фуллера («Тихое место», «Судная ночь», «Черепашки-ниндзя»). Кэмерон работает продюсером в компании Platinum Dunes и строит актерскую карьеру (сериал «Последний корабль»).

Фиби Дайневор и Кэмерон Фуллер
Фиби Дайневор и Кэмерон Фуллер
Getty Images

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Теги:
шоу-бизнес, бриджертоны, Фиби Дайневор, свадьбы звезд

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