Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор тайно вышла замуж во Франции

Первые подробности о церемонии

Автор: Коваленко Наталья

Британская актриса Фиби Дайневор, ставшая известной благодаря роли Дафны в сериале «Бриджертоны», официально вышла замуж. Избранником 31-летней звезды стал 30-летний американский кинопродюсер и актер Кэмерон Фуллер.

Читай также: Гордон высказался о заработках старших детей и признался, помогает ли им финансово

Свадебная церемония состоялась в субботу, 5 сентября, на территории роскошного поместья XVIII века Le Mas des Poiriers в Провансе, Франция.

По данным издания The Sun, Фиби планировала свадьбу в течение нескольких месяцев вместе со своей матерью, актрисой Салли Дайневор. Локацию в Провансе влюбленные выбрали еще в прошлом году во время совместного путешествия.

Молодожены обменялись клятвами в кругу самых близких родственников и друзей, после чего состоялись торжественный ужин и танцевальная вечеринка.

Среди гостей мероприятия были замечены близкий друг жениха Сэм Лернер, а также актеры Коул Спроус, Кирнан Шипка и Логан Лерман.

Фиби и Кэмерон познакомились в январе 2023 года на кинофестивале «Сандэнс» в клубе Tao. Впервые на публике они появились вместе в апреле 2023 года.

В мае 2024 года Дайневор на красной дорожке Met Gala подтвердила слухи о помолвке.

Кэмерон Фуллер — сын известного голливудского продюсера Бреда Фуллера («Тихое место», «Судная ночь», «Черепашки-ниндзя»). Кэмерон работает продюсером в компании Platinum Dunes и строит актерскую карьеру (сериал «Последний корабль»).