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Врач давал 10 лет: Памела Андерсон рассказала о борьбе с гепатитом C

Памела Андерсон со слезами вспомнила, как отдала все деньги за спасение от тяжелой болезни

Автор: Коваленко Наталья
Врач давал 10 лет: Памела Андерсон рассказала о борьбе с гепатитом C
Врач давал 10 лет: Памела Андерсон рассказала о борьбе с гепатитом C
Getty Images

Всемирно известная канадская актриса и модель Памела Андерсон произнесла речь во время Венецианского кинофестиваля-2026. 59-летняя звезда «Спасателей Малибу» стала лауреатом престижной премии Award of Courage (Награда за мужество) от благотворительного фонда amfAR, занимающегося исследованиями ВИЧ/СПИДа и гепатита C.

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Как сообщает Variety, торжественная церемония amfAR Gala Venezia состоялась вечером 6 сентября в отеле Hilton Molino Stucky в Венеции. Награду актрисе вручил ее коллега по фильму Place to Be, режиссер и актер Тайка Вайтити.

Во время вручения награды Памела вспомнила диагноз «гепатит C», который ей поставили в 2002 году. Как отмечала звезда ранее, она заразилась через общие иглы для татуировок с бывшим мужем Томми Ли.

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Getty Images

«Это был смертельный приговор. Именно так мне сказал врач — что мне осталось жить около 10 лет. И это отравило и исказило мои решения. Это был не столько страх смерти, сколько страх за то, что произойдет с моими маленькими детьми. Это перевернуло мою жизнь вверх дном», — поделилась Андерсон.

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Getty Images

Актриса рассекретила, что пройденное ею лечение забрало «все средства с ее банковского счета». Лекарства от гепатита C появились в 2011 году, а в 2015-м Памела полностью излечилась. Актриса подчеркнула, что нашла спасение в творчестве.

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Getty Images

«Моя правда появилась через язык искусства. Я не жертва, я победитель. Я сильная и способна на большее, чем могла мечтать... Я не девушка в беде, как бы легко это ни было сыграть», — добавила знаменитость.

Для красной дорожки amfAR Gala Памела Андерсон выбрала оранжевое шелковое платье на тонких бретелях от Calvin Klein, дополнив его накидкой в тон.

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Getty Images

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Теги:
Памела Андерсон, шоу-бизнес

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